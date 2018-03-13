Тянут до последнего: кто заменит Azur Air на вылетах из Екатеринбурга после 19 марта – пока неизвестно

Туроператоры пока не нашли альтернативного перевозчика на смену Azur Air, у которого срок действия сертификата эксплуатанта ограничен Росавиацией до 20 марта. В расписании Кольцово по-прежнему числятся чартеры Azur Air, на которых полетят туристы основного фрахтователя рейсов – туроператора Anex Tour. География полетов обширна: Гоа, Нячанг, Пхукет и другие курорты – еженедельно на крыльях «Азуров» из Екатеринбурга вылетают сотни человек. Хотя в документах, которые Anex Tour выдает туристам, в графе авиакомпания числится «charter flight»: если Росавиация после повторной проверки авиакомпании Azur Air не продлит сертификат, придется экстренно менять перевозчика.

Напомним, 2 февраля Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 20 марта в связи с результатами проверки, которая выявила недостатки в поддержании летной годности самолетов авиакомпании. А 22 февраля Ростуризм обратился к туроператорам с требованием прекратить продажу путевок, которые включают перелеты авиакомпанией Azur Air после 19 марта.

Кто полетит из Екатеринбурга вместо Azur Air – пока не известно

Из Екатеринбурга на крыльях Azur Air летает туроператор Anex Tour. Зимне-весенняя полетная программа – обширна: чартеры летают в Индию, Вьетнам, Таиланд и на другие курорты. С начала февраля Anex Tour занимается поиском авиакомпании, которая в случае отзыва сертификата Azur Air могла бы заменить перевозчика. Но официальных объявлений – кто же полетит после 20 марта – пока не было, ни от главного офиса, ни от региональных.

Представитель Anex Tour на Урале Эльбрус Гарибов в беседе с корреспондентом «Нового Дня» от комментариев отказался – в Екатеринбурге туроператор не имеет права комментировать, кем заменят Azur Air в случае, если Росавиация не продлит срок действия сертификата эксплуатанта.

«К сожалению, мы пока не даем комментариев. Все комментарии – через pr-службу компании в Москве», – отметил представитель регионального офиса.

Источники «Нового Дня» в Кольцово говорят, что пока Azur Air не заявлял об отмене рейсов после 20 марта, информации об альтернативных авиакомпаниях от туркомпании Anex Tour тоже не было. Но технически аэропорт способен отдать слоты Azur Air другому перевозчику буквально за несколько часов.

«Авиакомпании ведь заявляют рейсы на зимнее расписание еще в сентябре-октябре. И тогда же за ними закрепляются временные слоты (время вылета/посадки конкретного рейса – прим. «НД»). Основанием для отмены слотов является отзыв сертификата эксплуатанта, а у Azur Air его не отзывали, а только ограничили срок действия, – пояснил «Новому Дню» источник в аэропорту Екатеринбурга. – Технически мы готовы хоть за сутки отдать слот от одной авиакомпании – другой. То есть если Azur Air снимет свои слоты 19 марта, и тут же на ее место заявится другая авиакомпания, то аэропорт согласует слот оперативно – время вылета/прилета будет то же самое или близкое к прежнему. Но пока никаких заявок от Azur Air не было».

Как говорят эксперты туррынка, фрахтователь чартеров – туроператор Anex Tour – ведет переговоры. И есть несколько «кандидатов» на место «Азуров»: это авиакомпании NordWind и несколько региональных игроков. Но официально информация не озвучивается, поскольку все надеются, что Росавиация сменит гнев на милость. Ранее Azur Air предоставила в Федеральное агентство воздушного транспорта документы, подтверждающие проведение работ по устранению недостатков, выявленных в ходе февральской проверки. Об этом заявил журналистам руководитель Росавиации Александр Нерадько. По его словам, ведомство рассмотрит документы до 20 марта – той самой даты, с которой чартеры Azur Air нельзя поднимать в небо. Но дать прогноз – положительным ли будет решение ведомства – Нерадько отказался.

Турагенты продают туры Anex Tour, но с оговоркой

Екатеринбургские турагенты рассказали «Новому Дню», что паники на рынке как не было, так и нет. Туроператор Anex Tour – один из крупнейших федеральных игроков, компания, которая входит в состав большого холдинга с турецкими корнями. И большинство менеджеров розницы уверены, что в случае ухода с рынка собственного перевозчика Anex Tour сумеет быстро пересадить своих туристов на другие самолеты. Но все-таки с продажами пока осторожничают.

«На отдаленные даты мы продаем спокойно, без тревоги. К лету туроператор наверняка уже найдет себе перевозчика, даже если Azur Air не будет летать. А вот на все ближайшие вылеты продаем туры, только если турист сам очень просит. Предупреждаем, что сейчас в документах не указан перевозчик, стоит пометка «charter flight» и кто повезет на курорты – не ясно. Риски, конечно, есть. Некоторые соглашаются из-за более низкой цены, чем у других операторов. Некоторые отказываются, – рассказал «Новому Дню» менеджер одного из офисов сети «РоссТур». – Нам самим в офисе оператора говорят, чтоб спокойно бронировали и не волновались. Но все равно есть ощущение «кота в мешке».

Добавим, что в Ассоциации туроператоров России тоже не выказывают чрезмерного беспокойства по ситуации с Azur Air и Anex Tour. Как заявила на пресс-конференции 7 марта исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, не стоит даже сравнивать нынешний случай с прошлогодним скандалом вокруг «ВИМ-Авиа». По словам Ломидзе, «ВИМ-Авиа» изначально обманом получила все допуски и начала летать, а в отношении Azur Air приняты превентивные меры и сейчас авиакомпания исправила недочеты и рассчитывает на позитивный исход дела.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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