Anex Tour пересаживает туристов с Azur Air на другие рейсы: паники на рынке нет, но есть рост цен и спекулянты

В связи с ограничением срока действия сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air туроператор Anex Tour обещает пересадить всех своих туристов на рейсы других перевозчиков после 19 марта. На мартовские и апрельские вылеты авиакомпании ищутся уже сегодня, на более поздние даты (у оператора проданы туры до октября) в документах пока значится отметка «charter flight». Массовых аннуляций и паники среди туристов на рынке нет. Но эксперты не исключают повышения цен на туры в случае ухода перевозчика.

Напомним, 2 февраля Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 20 марта в связи с результатами проверки, которая выявила недостатки в поддержании летной годности самолетов авиакомпании. А 22 февраля Ростуризм обратился к туроператорам с требованием прекратить продажу путевок, которые включают перелеты авиакомпанией Azur Air после 19 марта. Кроме того, туроператоры должны обеспечить гарантии перевозки по уже оплаченным турам, скорректировать полетные программы и найти альтернативных перевозчиков.

Как полетят туристы Anex Tour?

Основным туроператором-фрахтователем чартеров Azur Air является компания с турецкими корнями Anex Tour. По сути, Azur Air является «карманным» перевозчиком туроператора и основной объем чартерной перевозки туристическая компания осуществляла бортами «Азуров». Сейчас у Anex Tour сверстаны полетные программы вплоть до октября и уже шли активные продажи. Предполагалось, что по многим направлениям летать будет Azur Air, но решение Росавиации и Ростуризма внесли свои коррективы.

Туроператор Anex Tour обещает, что все туристы улетят на курорты – и не важно на какую дату куплен тур. Сейчас специалисты компании «пересаживают» всех клиентов на борта других перевозчиков: по разным направлениям – разных. В первую очередь рассматриваются заявки, следующие сразу за 19 марта.

«В связи с ограничением срока действия сертификата эксплуатанта авиакомпании ООО «АЗУР эйр» с 19.03, туроператор Anex Tour запустил оперативный процесс замены рейсов данного авиаперевозчика на альтернативные, в составе предоставляемых турпакетов. Поскольку данный процесс требует времени, предварительное отображение авиакомпании в составе турпродукта на дальние даты вылетов может иметь статус «charter flight», без уточнения наименования а/к, – предупреждает туроператор. – Тем не менее, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» туроператор обязуется обеспечить оказание своим туристам всех услуг, входящих в туристский продукт независимо от того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги».

Anex Tour обещает, что никаких доплат с туристов брать не будут, а условия будут «максимально гибкими для партнеров и туристов».

«Туроператором приняты решения по обеспечению гарантий перевозки по всем оплаченным турам и ведутся активные работы по дальнейшему перестроению полетной программы. Все рейсы авиакомпании Azur air в составе турпакета Anex Tour с вылетами в страну временного пребывания до 19.03 и обратным вылетом после этой даты будут возвращены в соответствии с забронированным турпродуктом», – говорится в официальном сообщении туроператора.

На туррынке паники нет

На туристическом рынке ситуация вокруг Azur Air и Anex Tour, конечно, активно обсуждается. Но, по словам турагентов и наблюдателей, паники пока нет. Туроператор входит в топ-5 игроков федерального рынка и большинство партнеров не сомневается в том, что ситуация будет урегулирована.

«Аннуляций туров у нас нет. Туристы даже не все в курсе, что происходит. А кто в курсе – звонят спрашивают что делать. Мы советуем тем, у кого вылеты до 19 марта – спокойно летать и не переживать, тем, у кого после 19 марта, – подождать информации о новом перевозчике, – рассказали «Новому Дню» в одном из турагентств Екатеринбурга. – Пока Anex Tour еще не по всем заявкам нашел альтернативную авиакомпанию. И в разных регионах, по разным направлениям перевозчики разные. Где-то полетит Nord Star, где-то другие авиакомпании. Все решается в ручном режиме, поэтому пока мы просто следим за своими заявками и советуем туристам не паниковать».

Из Екатеринбурга Azur Air выполняет сейчас чартерные программы на Пхукет (Таиланд), в Нячанг (Вьетнам), Гоа (Индия), Дубай (ОАЭ). В расписании Кольцово рейсы авиакомпании заявлены до 14 марта. Кто полетит взамен «Азур Эйр» после 19 числа – пока не известно. До официального представителя туроператора в Уральском регионе Эльбруса Гарибова «Новому Дню» дозвониться не удалось.

В Уральской ассоциации туризма сообщили, что паники на рынке действительно нет, как и нет массовых аннуляций.

«Ситуация спокойная, паники нет. Это не первый подобный случай на рынке, а Anex Tour – опытный туроператор. До 19 марта еще много времени, чтобы найти альтернативную перевозку. Кто именно заменит Azur Air на вылетах из Екатеринбурга мне пока не известно. Думаю, это станет известно в ближайшие дни», – прокомментировал исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Что касается более отдаленной перспективы, то на лето у Anex Tour по традиции запланированы обширные полетные программы в Турцию, в том числе из Екатеринбурга. И, конечно, изначально предполагалось, что полетит оператор на крыльях своей авиакомпании. Если же Росавиация не восстановит сертификат эксплатанта Azur Air, то привлечение к перевозке других игроков может удорожить турпакеты в целом.

Физически самолетов хватит для того, чтобы обеспечить потребности всего рынка, даже если Azur Air не будет летать в летний сезон. Но у Anex Tour были привлекательные цены благодаря перевозке на этой авиакомпании. Если придется привлекать другого перевозчика, возрастут цены. Да и в целом чем меньше авиакомпаний на рынке – тем меньше альтернативы, тем больше возможности повышения цены, – считает исполнительный директор УАТ.

В Екатеринбурге объявились агентства, спекулирующие на ситуации с Azur Air

Между тем, в Екатеринбурге уже появились турфирмы, которые решили использовать ситуацию в свою пользу. Одно из турагентств зазывает туристов в кратчайшие сроки прийти и забронировать тур, пока цены не выросли в связи со сменой авиакомпании.

«Сегодня мы были свидетелями интересных событий. Обрабатывая с утра обычный запрос по Турции – самый бюджетный вариант по конкретному отелю в Турции уровня 5* с анексом тур стоил 114000 рублей на летние даты вылета и в заявке была авиакомпания Азур!!! Не прошло и часа, как стоимость тура на сайте оператора увеличилась до 135000, а затем и до 160000 рублей!!! А в заявке появился совсем другой авиаперевозчик!!! Итак, все кто ранее приобрёл свой летний отдых – большие молодцы!!! Так как в ближайшие дни цены очень сильно вырастут, в связи с проблемами у Азур (они занимали примерно 20% авиаперевозки в России!!!!) Если Вы ещё думаете, когда Вам нужно покупать тур, и хотите надежную авиакомпанию – туроператора – то бегом за подбором», – пишут менеджеры агентства в группе «ВКонтакте».

Другие агенты советуют не «вестись» на подобные призывы. Anex Tour – не единственный оператор по Турции, и даже если цены на конкретные предложения повысятся, то весь рынок приостановление полетов Azur Air не коснется.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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