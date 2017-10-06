Чартер авиакомпании Azur Air из Вьетнама в Екатеринбург задержан на 17 часов (СКРИН)

Авиакомпания Azur Air вновь задерживает рейсы. На этот раз с опозданием на 17 часов прибудет в Кольцово самолет из вьетнамского Нячанга. На онлайн-табло указано, что чартер задержан «по решению авиакомпании», получить комментарии у представителей перевозчика пока не удается.

Рейс авиакомпании Azur Air ZF-9644 из Нячанга должен был приземлиться в Екатеринбурге в 03:20 сегодня. Но теперь в онлайн-табло Кольцово время прилета изменено на 20:45, причина – «решение а/к».

Отметим, что в последние дни Azur Air допускает уже не первую задержку. Согласно информации на сайте Росавиации, 4 октября из-за неисправности воздушного судна были задержаны рейсы из Москвы в Джербу и Анталью. Возможно, замена судна и задержки московских рейсов повлекли за собой «веерные» задержки и из других аэропортов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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