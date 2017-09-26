Екатеринбург и Верхняя Пышма оказались среди аутсайдеров по подключению тепла

По состоянию на сегодняшнее утро в Свердловской области осталось только пять территорий, где отопление подключено менее чем в 50% жилых домов.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном минЖКХ, в число отстающих попали Алапаевск (подключено 36,5 % жилфонда), Верхняя Пышма (12,5 %), Дружинино (44 %), Михайловск (9 %) и Екатеринбург (34 % жилфонда и 51 % учреждений соцкультбыта). Напомним, ранее сообщалось, что в Верхней Пышме тепло включат с 21 с 25 сентября. На сайте городской администрации говорится, что тепло в жилые дома будет поэтапно подано на этой неделе. В Екатеринбурге вчера начался третий этап подключения тепла. Всего их четыре. Последний намечен на 28-30 сентября. На прошлой неделе и.о. министра ЖКХ Николай Смирнов обещал журналистам, что на 100% все жилые дома и соцобъекты будут подключены к теплу к началу октября.

В целом по региону сейчас отапливается 65 % жилфонда (54,3 миллиона квадратных метров) и 88 % объектов соцкультбыта: 955 школ (90,5 %), 1459 детских дошкольных учреждений (86,5 %), 958 учреждений здравоохранения (88,6 %), 1047 учреждений культуры (89 %), 147 интернатов (88,6 %) и 616 прочих учреждений социальной сферы (83,5 %).

В Ирбите, Дегтярске, Полевском, Арамили, Первоуральске, Кушве, Каменском, Белоярском, Березовском городских округах, Нижнесергинском муниципальном районе и Первоуральске жилфонд обеспечен теплом от 60 до 80 %.

В оставшихся муниципалитетах отопление подключено полностью либо находится на отметке 85-99 %. Стопроцентный уровень в последних будет обеспечен после подключения товариществ собственников жилья (ТСЖ) – по заявкам большинства из них отопление их многоквартирных домов начнется с 1 октября.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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