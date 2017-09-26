Свердловские муниципалитеты просят у минфина миллиарды / Екатеринбург согласен и на сотни миллионов

Пожелания свердловских муниципалитетов по межбюджетным трансфертам местным бюджетам на 2018 год и плановый период растут и уже превысили утвержденный показатель прошлого года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил журналистам в перерыве заседания согласительной комиссии минфина председатель комитета заксо по бюджету Владимир Терешков. По его словам, в прошлом году по итогам работы комиссии общий объем трансфертов был увеличен на 4,2 млрд рублей, а в этом, по предварительным подсчетам, разногласий уже набирается более чем на 5 млрд рублей. Часть приоритетов, по его словам, остается неизменной. «На согласительных процедурах мы выделяем те корневые проблемы, которые обязательно должны найти отражение в местных бюджетах. Мы обозначили вопросы, касающиеся газификации, строительства школ и детских дошкольных учреждений, приобретения автобусов для перевозки детей в школы из отдаленных территорий», – рассказал он. Помимо этого, каждый год у территорий возникают новые проблемы, которые необходимо решать. Например, глава Волчанска cегодня попросил денег на ремонт трамвайных путей. «В Волчанске трамвайная линия проходит и по главной улице, и по лесу, естественно, изнашивается. Надо ремонтировать улицу вместе с трамвайной линией, по отдельности – никак. Так что запросов от территорий становится больше, и это объяснимо», – рассказал Терешков.

Еще одна статья расходов муниципалитетов – это исполнение предписаний надзорных органов. По словам Владимира Терешкова, в июне, во время последней на сегодня корректировки областного бюджета 2017 года, регион уже закладывал муниципалитетам средства на эти цели, а в октябре будет проведена новая корректировка, в которой расходы по эти статьям будут увеличены. Это станет возможным благодаря тому, что доходная часть областного бюджета будет увеличена на 14 млрд рублей и достигнет около 187 млрд рублей.

Что касается областного центра, то о его нуждах представители комиссии минфина пока говорят довольно осторожно. Обсуждение этой темы начнется сегодня около 16:20. По словам Терешкова, в своих материалах Екатеринбург заявил о потребности в «не одной сотне миллионов рублей». Это и ремонт дорог к ЧМ-2018, и замена лифтов, и отселение ветхого и аварийного жилья. Пока не готовы представители минфина рассуждать о том, изменится ли структура распределения НДФЛ, заработанного екатеринбуржцами. Замминистра финансов Светлана Климук заявила, что не хочет говорить о том, что еще не обсуждалось на комиссии.

Напомним, распределение НДФЛ – больной вопрос для областного центра. С 2016 года в казну Екатеринбурга поступает только 16% от этого налога, притом что НДФЛ – главный источник налогового дохода для Екатеринбурга. Представители города ежегодно поднимают тему низкого уровня отчислений, поступающих в городскую казну, вероятно, поднимут и в этот раз. Добавим, что оставлять НДФЛ в городской казне во время губернаторской кампании обещали практически все кандидаты, за исключением Евгения Куйвашева.

Ожидается, что Екатеринбург на сегодняшнем заседании комиссии будут представлять глава администрации Александр Якоб и его зам по стратегическому планированию и финансам Андрей Корюков. РИА «Новый День» будет следить за развитием событий.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 26.09.17

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