Екатеринбург просит у минфина более 2,5 млрд рублей дополнительно

Представители администрации Екатеринбурга предложили увеличить межбюджетные трансферты областному центру на 2 млрд 749 млн рублей.

Как сообщил РИА «Новый День» член согласительной комиссии Вячеслав Вегнер, предложения мэрии сегодня обсуждались с областным минфином. Самые большие статьи расходов – на транспортное обслуживание, дорожное хозяйство и образование. Субсидии на транспорт могут составить около 812 млн рублей, на дороги – 823 млн рублей, на образование, в том числе реконструкцию школ № 1 и № 80 – 860 млн рублей. Еще 30 млн рублей Екатеринбург просит на приобретение двух передвижных ФАПов, которые будут работать в зоне ЧМ-2018 по футболу. На организацию и проведение муниципальных выборов в Екатеринбурге город просит 114 млн рублей. Это связано с тем, что в городе, вероятно, придется создавать больше количество новых избирательных участков.

По мнению Вячеслава Вегнера, все предложения Екатеринбурга достаточно обоснованы. Итоги первого этапа работы согласительной комиссии будут подведены 6 октября.

Проект областного бюджета на 2018 год и плановый период, как ожидается, будет внесен в заксобрание к концу октября.

Напомним, пожелания свердловских муниципалитетов по межбюджетным трансфертам местным бюджетам на 2018 год и плановый период растут и уже превысили утвержденный показатель прошлого года. Об этом сообщил сегодня журналистам в перерыве заседания согласительной комиссии минфина председатель комитета заксо по бюджету Владимир Терешков. По его словам, в прошлом году по итогам работы комиссии общий объем трансфертов был увеличен на 4,2 млрд рублей, а в этом, по предварительным подсчетам, разногласий уже набирается более чем на 5 млрд рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 26.09.17

В уральском лесу обнаружили останки лося и труп охотника. / Уголовное дело против «борзого» владельца тагильского завода передано в суд. / В Белоярском округе замерзают жилые дома и детские сады. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»