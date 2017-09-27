На Урале «черные риэлторы» лишили 11 человек квартир на 26,6 млн рублей

В Екатеринбурге будут судить «черных риэлторов», лишивших 11 человек квартир на 26,6 млн рублей.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, на скамье подсудимых окажутся два жителя уральской столицы. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество организованной группой в крупном или особо крупном размере»). По версии следствия, злоумышленники размещали в СМИ объявления о предоставлении ООО «Автоломбард «Миллиард» денежных займов под залог недвижимого имущества. Однако вместо гражданско-правовых сделок, путем обмана, обвиняемые оформляли договоры купли-продажи квартир, приобретая права собственности на них за суммы, не соразмерные их фактической стоимости.

«Так, им вменяется незаконное оформление права собственности на квартиру, расположенную на улице Чкалова в Екатеринбурге, за 200 тыс. рублей при рыночной стоимости свыше 2,9 млн. рублей, – уточняют в ведомстве. – От действия мошенников пострадали 11 граждан, которые были лишены права на жилое помещение. Общий ущерб составил свыше 26,5 млн рублей». Похищенными квартирами участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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