Под суд отправили последнего из «черных риэлторов», лишивших 11 человек квартир на 26,6 млн рублей

В Екатеринбург в суд передано дело в отношении последнего члена группировки «черных риелторов», которые в 2015 году лишили 11 человек квартир и завладели 26,6 миллионами рублей. Ранее мужчина скрывался от следствия, но был задержан. Под суд пойдут все трое членов ОПГ.

Напомним, уголовное дело по двум «черным риелторам» было передано в суд еще в сентябре 2017 года. Но тогда не удалось задержать третьего подельника, который скрывался от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Мужчину 1983 года рождения поймали в октябре. Сейчас дело в отношении всех риелторов передано в суд, сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, полицейские Екатеринбурга вели оперативную разработку группы подозреваемых с 2015 года. Постоянно выяснялись новые детали работы «черных риелторов», появлялись новые пострадавшие. Только в начале 2017 года двое подозреваемых 1982 и 1986 годов рождения были задержаны оперативниками уголовного розыска УМВД Екатеринбурга в ходе спецоперации.

С 2010 по 2015 год мошенники сумели обмануть 11 владельцев квартир. Подозреваемые размещали объявления о выдаче займов под залог недвижимого имущества, фирма называлась ООО «Автоломбард «Миллиард». Вместо сделок обвиняемые оформляли договоры купли-продажи квартир, приобретая права собственности на них за суммы, несоразмерные их фактической стоимости. Например, «риелторы» за заем 150 тысяч рублей оформили право собственности на квартиру в доме на улице Советская, 56, а в последствие продали ее за 3 млн 238 тысяч рублей. Общий ущерб от действий организованной группы составил более 26,5 миллиона рублей.

«Организованная группа обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации (мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время уголовное дело в отношении последнего из задержанных направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу», – сообщает отделение по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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