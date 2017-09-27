Уральские дорожники отрезают от «большой земли» ракетную часть и поселок (ВИДЕО)

В социальных сетях появилось несколько роликов, снятых на дороге Карпинск – Кытлым. На видео автомобили тонут в непролазной грязи. Метровым слоем глины, по словам авторов, проблемный участок «укрепляют» дорожные рабочие – они так реконструируют трассу. Теперь снабжение военной части РВСН и поселка зависит от капризов погоды. После затяжных дождей в Кытлым пройдет только гусеничная техника.

Ужасы дороги Карпинск – Кытлым

Как стало известно РИА «Новый День», дорога ремонтируется по заказу ГКУ СО «Управление автомобильных дорог». Местные жители неоднократно жаловались на плохое качество работ и в итоге решили обратиться в СМИ.

Газета «Вечерний Карпинск» опубликовала в соцсетях письмо жителя поселка. Приводим текст полностью.

«Хочу обратиться к чиновникам от имени жителей Кытлыма и военнослужащих в/ч 20003, проживающих в военном городке и в Карпинске, с просьбой в оказании помощи решения дорожной ситуации, которая происходит на реконструируемом участке дороги Карпинск-Кытлым, а именно от 32-го до 36-го км. Дело в том что у подрядчиков, которые выполняют данные работы, нет совести. Как полгода назад машины тонули в глине на этом участке, так и тонут. Дорогу отсыпают сплошной глиной, объезды и остальные участки дороги не обслуживаются. Кто – то получил деньги на ремонт участок дороги, так почему люди не могут неделями уехать в город. Кому то нужно на службу ехать, кому то со службы. А если человеку срочно в больницу надо. Люди гробят свои автомобили, а строители мало того, что ничего не делают для устранения проблемы, они их только создают. Все телефоны, которые висят на баннерах либо не отвечают, либо говорят, что не имеют отношения к ремонту дороги. Если есть какая то возможность, то посодействуйте пожалуйста! Заранее спасибо».

До администраций поселка Кытлым и мэрии Карпинска на момент публикации так и не удалось дозвониться, ни по одному из доступных телефонов никто не взял трубку. Ситуацию с дорогой РИА «Новый День» прояснил депутат гордумы Карпинска Александр Оскаров: «Мы не являемся заказчиками этой дороги. Это не наша ответственность. В Кытлыме стратегическая военная часть, поэтому делать туда асфальтовую дорогу было решено на федеральном уровне, и решено давно. Капитальный ремонт идет из средств федерального бюджета через областной бюджет. Начали в 14-м году, в первый год там было проложено 10 километров. Потом в течение года были проблемы с финансированием. Пока получили деньги, пока провели конкурс, дело ушло на зиму. Усиленно делали в прошлом и в этом году, к 2018 году дорога должна быть сдана. Общая протяженность трассы около 60 километров. Сегодня в асфальте примерно 34 километра. Зачем подрядчик отсыпает дорогу глиной и потом уже сверху щебнем в нарушение всех норм, мы не понимаем. Администрация по этому поводу неоднократно писала в «Управление автомобильных дорог». Приезжали и замминистра, и министр, давали нагоняи, но через короткое время все начиналось заново».

Как рассказал агентству один из жителей поселка, сегодня утром благодаря заморозкам на почве по подмерзшей глине офицеры смогли на личных авто из Карпинска проехать в часть, а жители Кытлыма – в Карпинск. «Но опять же, это до первого дождя всё. Сейчас стало немного теплее, поэтому пока не знаю, что будет к вечеру, когда поедут все со службы домой. От глины другого ждать и не стоит. Однозначно машины увязнут», – резюмировал собеседник «Нового Дня».

Напомним, дорога до удаленного северного поселка уже попадала в поле зрения СМИ. В связи с аномальными осадками в 2015 годы там размыло мост через речку.

Карпинск, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День»

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