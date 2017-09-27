Гонщик из УрГУПСа стал вице-мистером студенческого конкурса красоты (ФОТО)

Студент УрГУПС Михаил Томишин стал первым вице-мистером всероссийского конкурса «Студенчество России – 2017», который завершился накануне в Челябинске. Об этом сообщили организаторы конкурса.

Михаил учится на механическом факультете железнодорожного вуза, входит в состав команды FS USURT, которая самостоятельно собирает гоночные болиды и принимает участие в европейских гонках Formula Student.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.09.17

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