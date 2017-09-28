Бывшему полицейскому дали четыре года за стрельбу по мигрантам

Вынесен приговор бывшему полицейскому, который летом в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу по мигрантам.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, подсудимый приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 2 года.

Напомним, вечером 30 июня на лесной дорожке в Березовском, возле остановки «Максима Горького», полицейский остановил двух мигрантов. Они ничего не нарушали, но силовик предъявил им служебное удостоверение и потребовал показать документы, удостоверяющие личность. При этом все указывало на то, что правоохранитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Понимая, что полицейский пьян, один из гастарбайтеров бросился бежать. Тогда страж порядка достал пистолет и выстрелил в беглеца. Пуля задела голову мужчины. Ранение волосистой части головы эксперты признали легким вредом здоровью. Обвиняемый в ходе следствия свою вину признал.

Добавим, что начальник областного полицейского главка Михаил Бородин назначил по факту ЧП служебную проверку. Провинившегося сотрудника уволили, а его начальству объявили выговор. «За допущенные просчеты в работе по воспитанию личного состава непосредственные руководители старшины полиции привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Трем должностным лицам объявлен строгий выговор, еще один руководитель предупрежден о неполном служебном соответствии, что является самым суровым наказанием в системе МВД России, за ним следует только увольнение», – отметил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Березовский, Служба информации РИА «Новый День»

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