Четверг, 28 сентября 2017, 12:17 мск

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Из дома уральского политика Евгения Артюха украли часы, ружье и патронташ

Из дома уральского политика Евгения Артюха украли часы, ружье и патронташ
Фото из фейсбука Евгения Артюха

Неизвестные злоумышленники наведались в загородный дом бывшего депутата Cвердловского заксобрания Евгения Артюха в окрестностях Березовского.

Как сообщил РИА «Новый День» начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, злоумышленники проникли в дом через окно и утащили предметы и личные вещи на общую сумму более 300 тысяч рублей. Среди украденного – четверо наручных часов, охотничье ружье марки ТОЗ 34 двенадцатого калибра. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 «Кража».

Полиция проверяет на причастность ранее судимых лиц, а также граждан, ведущих асоциальный образ жизни и склонных к такого рода деяниям.

Кроме того, полиция обращается к коллекционерам: в случае, если кто-либо попытается сбыть похожие предметы, просьба проинформировать хотя бы конфиденциально полицию по круглосуточному телефону доверия Областного ГУ МВД 8-343-358-71-61.

По данным источников РИА «Новый День», злоумышленников зарегистрировали видеокамеры наблюдения. Охрана из ЧОПа преследовала их по лесу, но не догнала. Воры скрылись на машине, которая поджидала их неподалеку.

Березовский, Служба информации РИА «Новый День»

Березовский. Другие новости 28.09.17

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