Экс-депутат Евгений Артюх ищет грабителя своего дома по соцсетям: «А что полиция? Ничего» (ФОТО)

Бывший депутат заксо Евгений Артюх пожаловался на работу полицейских Березовского, которые больше месяца расследуют ограбление его загородного дома. Политик уверен, что за это время можно было установить преступника, попавшего сразу на несколько камер видеонаблюдения в день кражи.

«Злодей попал на видеокамеры. Изображение хоть и не очень, но видна фигура, тип, черты лица, возраст. Уходил он лесом, а потом на автомобиле, предположительно на Хонде CRV или Хундай IX голубого цвета. Автомобиль попал минимум под шесть видеокамер по улице в Старопышминске. С некоторых камер взяты изображения, но номера не видны: из-за расстояния не хватает разрешения. А что полиция, у которой полномочия? Ничего или нам об их действиях неизвестно. Тишина, если не считать какой-то активности в первую неделю. Но по факту мы даже не признаны потерпевшими», – написал Евгений Артюх в фейсбуке, приложив фотографии и видеозапись с изображением предполагаемого грабителя.

Также политик посетовал на то, что воришку можно было задержать «по горячим следам».

«Злодей на автомобиле по дороге встретился с патрульной машиной ГИБДД, но регистратор на полицейской машине не считал номер. Как сказал один полицейский начальник в Березовском: «Накупили дерьмовых регистраторов за бешеные деньги, а они ничего не показывают», – заявил экс-депутат. Не полагаясь на силы правоохранителей, Евгений Артюх просит своих друзей и знакомых в соцсетях помочь в поисках злоумышленника.

Напомним, загородный дом Евгения Артюха был ограблен в конце сентября. Неизвестные вскрыли окно и утащили предметы и личные вещи на общую сумму более 300 тысяч рублей. Среди украденного – четверо наручных часов, охотничье ружье марки ТОЗ 34 двенадцатого калибра. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.10.17

«Родные чаще всего даже не узнают, что у близкого изъяли органы», – адвокат рассказал о иске матери погибшей девушки в ЕСПЧ. / Бабий бунт? Екатерина Гордон решила стать президентом РФ. / Екатеринбуржцы сообщают о падающих с крыш глыбах талого снега. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»