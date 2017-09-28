Центр Екатеринбурга перекроют из-за эстафеты «Вечерки»

В ближайшую субботу, 30 сентября, на центральных улицах Екатеринбурга на полтора часа будет перекрыто движение транспорта. Ограничения связаны с проведением в городе 60-й комбинированной эстафеты под эгидой газеты «Вечерний Екатеринбург».

По информации ЕТТУ, трамваи не будут ходить по проспекту Ленина на участке от улицы Луначарского до Московской (оба направления) с 10:00 до 11:40. Изменения коснутся восьми трамвайных маршрутов.

В частности, трамвай №3 пойдет по следующему направлению: станция ЦПКиО – Куйбышева – Радищева – Московская – станция ВИЗ – Викулова – Белореченская – Радищева- Куйбышева – станция ЦПКиО.

Трамвай № 6: станция ЦПКиО – станция Машиностроителей, по Куйбышева, Радищева, Московской.

Трамвай № 13: станция 40 лет ВЛКСМ – Гагарина – проспект Ленина – Луначарского – Челюскинцев – СТД – станция 7 Ключей – Халтурина – станция ВИЗ.

Трамвай № 15: станция 40 лет ВЛКСМ – станция Вторчермет, по Куйбышева

Трамвай № 18: станция Шарташ – Гагарина – проспект Ленина – Луначарского – Куйбышева – Радищева – Московская – станция ВИЗ

Трамвай № 21: станция ЦПКиО – Куйбышева – Радищева – Белореченская – Викулова – Московская – Радищева – Куйбышева – станция ЦПКиО.

Трамвай № 32: станция 40 лет ВЛКСМ – Гагарина – проспект Космонавтов – Победы – станция Машиностроителей

Трамвай № 26: станция Волгоградская – Белореченская – Радищева – Куйбышева – Луначарского – Уральская – УрФУ – проспект Ленина – Луначарского – Куйбышева – Радищева – станция Волгоградская.

Для всех видов транспорта будут временно перекрыты улицы, по которым пройдет маршрут эстафеты:

– с 10:00 до 11:40 по проспекту Ленина (от 8 Марта до Мамина-Сибиряка), а также по улице 8 Марта (от Малышева до проспекта Ленина).

– с 10:00 до 13:00 по улице 8 Марта (от проспекта Ленина до Бориса Ельцина); а также по Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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