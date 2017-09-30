Центр Екатеринбурга через час перекроют из-за эстафеты

Центр Екатеринбурга сегодня перекроют с 10 до 13 часов из-за эстафеты «Вечернего Екатеринбурга». Трамваи и автобусы изменят движение.

По данным городской ГИБДД, с 10 утра нельзя будет проехать по проспекту Ленина (от 8 Марта до Мамина-Сибиряка), по 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), по Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев).

Транспорт пустят после окончания эстафеты, ориентировочно – в 13 часов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.09.17

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