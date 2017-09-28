Темпы строительства школ в Екатеринбурге оказались в два раза ниже необходимого

В Екатеринбурге строится в два раза меньше школ, чем необходимо, чтобы к 2025 году перевести всех учащихся на учебу в одну смену.

Как сообщил корреспонденту РИА «Новый День» член городской Общественной палаты Алексей Беззуб, об этом доложили сегодня на заседании ОП представители городского департамента образования.

Сегодня в областном центре – 147 тысяч школьников, из них около 40 тысяч учатся во вторую смену, и этот показатель растет. «Городские власти ставят перед собой цель к 2020 году перевести на учебу в первую смену хотя бы старшие классы, а к 2025 – все остальные. Но, чтобы выполнить эту задачу, нужно строить по четыре школы в год, а не две, как сейчас. Нужна помощь федерального центра, пока они выделяют только 25 млрд. в год на всю Россию», – рассказал Беззуб. Кроме того, свыше 150 екатеринбургских школ имеют сегодня износ около 50% и нуждаются в капитальном ремонте.

Напомним, на этой неделе в областном минфине началась работа согласительной комиссии по проекту областного бюджета на 2018 год. Екатеринбург представил свои предложения одним из первых, 26 сентября. Как сообщил РИА «Новый День» член согласительной комиссии Вячеслав Вегнер, город просит областные власти о предоставлении дополнительных субсидий на образование в размере около 860 млн рублей. Эти деньги нужны на строительство новых школ и реконструкцию старых, в том числе школ № 1 и № 80. По мнению Вячеслава Вегнера, все предложения Екатеринбурга достаточно обоснованы и будут услышаны областью.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 28.09.17

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