ФСБ и прокуратура отстранились от «страстей по «Пошлой Молли». Вопрос участия группы на СНР стал политическим

В музыкальной среде Екатеринбурга продолжается острая дискуссия вокруг приглашения на зимний фестиваль «Старый новый рок» украинской панк-группы «Пошлая Молли». Первыми в словесной дуэли схлестнулись директор рок-феста Евгений Горенбург и арт-директор ночного клуба «Дом печати» Артем Зверев. Последний обвинил Горенбурга в двуличии, напомнив ему о том, что еще недавно он выступал против гастролей этого коллектива в уральской столице, поскольку музыканты могут спонсировать войну на Украине. Обсуждение этой перепалки ушло далеко в социальные сети, и теперь свою позицию на скандальную тему озвучили представители силовых и надзорных органов. Подробности – в нашем материале.

Двойные стандарты

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отправной точкой для обсуждения стал крайне эмоциональный пост Зверева в Facebook, которым он обрисовал свою реакцию на новость о том, что хедлайнером грядущего «Старого нового рока» (пройдет в Екатеринбурге 13 января 2018 года) станет группа «Пошлая Молли». Арт-директор напомнил, что весной этого года уже привозил в Екатеринбург этот коллектив, из-за чего его вызвали «на ковер» в прокуратуру и ФСБ. Звереву намекали, что пропаганда гомосексуализма, экстремизма и наркотиков в свете визита «Пошлой Молли» может иметь для него плачевные последствия. Чекисты дали понять, что концерт украинской панк-группы, получившей скандальную известность, в том числе благодаря своим сверхлиберальным и матерным текстам, необходимо отменять. Но выступление состоялось, присутствовавшие на нем представители ФСБ не нашли в текстах ничего крамольного. Тем не менее, от идеи проведения второго выступления отказались – хватило «приключений» с первым.

Этим опытом Артем Зверев поделился на проекте «Умная среда», в котором принимали участие Наум Блик, Александр Глазырин и Евгений Горенбург. Последний раскритиковал арт-директора «Дома печати» за выбор музыкантов. По словам промоутера, Горенбург был возмущен тем, что полученные в России гонорары украинцы тратят у себя на родине и тем самым спонсируют войну на Донбассе. Директор СНР намекал на недальновидность Зверева, «который не знает, что творит». Однако сейчас Горенбург, видимо, «переобулся» и пригласил «экстремисткую» группу на своей фестиваль. Зверев счел это двойными стандартами, хотя и понимает причины, которыми руководствуются организаторы «Старого нового рока» – «Пошлая Молли» стала невероятно популярной среди молодежи, а эта публика крайне необходима для СНР.

Организатор «Старого нового рока» Евгений Горенбург не остался в стороне и прокомментировал заявление Зверева. Он назвал «Пошлую Молли» одним из самых громких музыкальных открытий 2017 года. Представителям СНР импонирует то, что у музыкального коллектива свой стиль, не имеющий аналогов, поэтому группа должна украсить рок-фестиваль. При этом организаторы особо подчеркивают, что вместе с «Пошлой Молли» хедлайнерами также будут «Курара», The Suit, Gnoomes и другие.

Евгений Горенбург

Отвечать на обвинения Зверева в двуличности Горенбург счел избыточным, уточнив, что арт-директор «Дома печати» использует непроверенные факты и не совсем верно приводит его слова насчет украинских групп. Но подтвердил озабоченность вопросом гонораров украинской группе. По его мнению, выплаченные украинским музыкантам средства должны остаться в России, как и налоги с выступления. Правда, как организаторы СНР намерены это отследить, осталось неясным. При этом Горенбург поинтересовался у Зверева, что именно предъявляли ему сотрудники ФСБ и прокуратуры, какие вопросы они задавали в свете визита «Пошлой Молли». И добавил, что пока чекисты не проявляли интереса к его персоне.

Позиция ФСБ и прокуратуры

Важно отметить, что «Пошлая Молли» объехала с гастролями уже почти всю Россию. Хотя в ряде городов выступления коллектива были отменены без объяснения причин, что вызвало дискуссии о «руке силовиков». Например, перенесли ближайший концерт в Екатеринбурге, запланированный на 6 октября в концертном холле «Свобода». В самой группе никак не комментируют ситуацию вокруг СНР. Менеджер «Пошлой Молли» Юрий Федоров заявляет, что команда не общается с прессой. Но уточняет, что концерты могут отменяться по «техническим причинам» или из-за желания ребят заняться написанием новых песен. Что примечательно, в графике гастролей, который у «Пошлой Молли» расписан почти до лета 2018 года, Екатеринбург значится только 29 марта, речи о 13 января, когда состоится «Старый новый рок», не идет.

Наша редакция обратилась за комментарием насчет «Пошлой Молли» в свердловское УФСБ с намерением понять, как будут действовать чекисты в свете выявленных двойных стандартов. Ответ последовал следующего толка. «Федеральная служба безопасности работает в рамках законодательства РФ, обеспечивая в силу своих полномочий охрану правопорядка и соблюдение прав граждан. Сотрудники ведомства осуществляют необходимые мероприятия, в том числе профилактического характера, по мере необходимости, если того требует ситуация. Оставляем за собой право оставить пока без каких-либо конкретных комментариев заданный вами вопрос (о том, как будет реагировать ФСБ на приглашение группы «Пошлая Молли» на СНР – прим. ред.)», – заявила РИА «Новый День» пресс-секретарь УФСБ РФ по Свердловской области Кристина Леточная. Вопрос, адресованный пресс-секретарю прокуратуры Свердловской области Марине Канатовой, пока остался без ответа.

Между тем опрошенные РИА «Новый День» действующие и бывшие сотрудники ФСБ сходятся во мнении, что прямых репрессий со стороны «органов» в отношении «Пошлой Молли» ожидать не стоит. «Это не тот случай, как, например, с турецкой музыкальной группой Yorum, которая давно ведет активную общественно-политическую деятельность, выступая против исламистской идеологии и политики правящей Партии справедливости и развития. Некоторые члены этого популярного проекта уже не раз попадали в тюрьму, группа вынуждено меняла свой состав, силовики штурмом брали как-то в Стамбуле культурный центр Yorum, – отметил один из собеседников, попросивший остаться не названным. – «Пошлая Молли» – другая история, здесь речь, по большей части, идет только о культурной составляющей текстов коллектива. И нашим правоохранителям не нужна эскалация конфликта на фоне целой серии скандальных судебных процессов, в числе которых – уголовное дело против Руслана Соколовского в Екатеринбурге».

Источники в правоохранительных органах сообщают, что «каких-либо указаний сверху» насчет «Пошлой Молли» пока не поступало, позиция ведомств насчет приглашения группы на СНР не выработана (этим и объясняется пространный комментарий официального представителя ФСБ и позиция прокуратуры). Но в руководящем составе обоих ведомств есть сотрудники, подверженные идее продолжающейся идеологической войны. «Есть мнение, что вызов Зверева в прокуратуру и ФСБ весной этого года был своего рода упреждающим ударом. Такая же работа постоянно ведется в отношении граждан, которые находятся на грани возбуждения в отношении них уголовных дел за экстремизм, – говорят силовики. – Институт нынешнего политического режима стоит на том, что можно вести кровопролитные войны на стороне, как сейчас в Сирии, но нельзя допускать, чтобы условный враг действовал внутри страны. Кто-то может счесть, что провокационный украинский коллектив как раз таким является. Ведь с их помощью можно забивать подросткам мозги идеями, откровенно противостоящими взрослой жизни с ее правилам и моральными ценностями. Все-таки здесь пропагандируется пошлость, граничащая с порнографией. И силовикам с властями не нужны такие игры с неограниченной свободой».

В силовых ведомствах резюмируют, что вопрос выступления таких групп, как «Пошлая Молли», приобретает политический характер. Пикантности ситуации со «Старым новым роком» добавляет то, что Горенбург приближен к нынешним свердловским властям, но всеми силами старается сохранить неформатность своего фестиваля, стремительно теряющего свою популярность, а потому приглашает неоднозначные коллективы. Как он поведет себя в этой истории, пока остается только догадываться. Наблюдатели надеются, что до крайних мер не дойдет и «Пошлая Молли», пусть даже через призму двойных стандартов, все-таки выступит на СНР. «Горенбург все-таки не бард Александр Новиков, который, как только возглавил Театр эстрады, запретил спектакль «Голубой щенок», который он счел «карикатурной с намеком на педофилию»», – подмечают активные участники музкальной тусовки города.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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