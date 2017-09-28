Познер жестко ответил олигархам, которые хотят построить храм в центре Екатеринбурга

Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал ситуацию вокруг с постройкой храма святой Екатерины на насыпном острове на городском пруду в Екатеринбурге. Он поддержал жителей уральской столицы, которые выступают против этого, и осудил олигархов, которые не желают выслушивать мнение горожан.

«Если человек говорит: «У меня есть деньги, я могу делать все, что хочу», то он заблуждается. Город ему не принадлежит. Город принадлежит тем, кто там живет. Поэтому, если есть такие рассуждения, что мы сами вложили деньги и можем делать что хотим, это совершенно не соответствует действительности», – сказал Владимир Познер корреспонденту портала Е1.

Также он привел в пример опыт Берлина, где жители, которые были против сноса одного из аэропортов и строительства на этом месте жилых высоток, отстояли свое мнение на референдуме. «Если большинство людей считает, что не надо что-то строить или, наоборот, не надо что-то рушить, для этого есть все необходимые инструменты. Они могут выйти на улицы, требовать от мэра, чтоб был проведен соответствующий опрос населения, они могут бороться. И должны бороться! Для этого есть все возможности. А не так просто ходить по углам и говорить: «Ах, какое безобразие!». Должен найтись человек или какие-то люди, которые могут каким-то образом организовать это, чтобы люди высказались. Это хорошо, когда люди неравнодушны», – подчеркнул журналист.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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