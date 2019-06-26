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Среда, 26 июня 2019, 11:19 мск

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Владимир Познер упрекнул москвичей за то, что они не вышли на защиту екатеринбургского сквера

Телеведущий Владимир Познер в интервью телеканалу «Дождь» заявил, что москвичи должны были поддержать борьбу жителей Екатеринбурга за сохранение сквера у театра драмы.

«Я выхожу на улицу, когда это касается меня лично. Даже вот этот парк, или там сад, но это мой сад, я там гулял, черт возьми, я не хочу, чтобы там храм был. Но это вот в этом городе, в Екатеринбурге. В Москве-то никто не вышел по поводу этого сада. Хотя, по идее, должны были бы», – отметил Познер. По его мнению, это была не борьба за зеленую зону, а «борьба с совсем другим».

Известный журналист и ранее высказывался в поддержку горожан. «Если большинство людей считает, что не надо что-то строить, или, наоборот, не надо что-то рушить, для этого есть все необходимые инструменты. Они могут выйти на улицы, требовать от мэра, чтоб был проведен соответствующий опрос населения, они могут бороться. И должны бороться!» – говорил он еще в 2017 году.

Добавим, 16 июня Екатеринбургская епархия публично отказалась от идеи строительства храма в сквере у драмтеатра, близ Октябрьской площади. Сегодня в гордуме запланировано решающее совещание по организации опроса горожан по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины.

Екатеринбург. Москва, служба информации

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