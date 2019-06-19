Решающее заседание рабочей группы по храму перенесли на 26 июня

В Екатеринбурге перенесли сроки заседания рабочей группы, которая решает вопрос по организации опроса горожан по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины. Третья встреча депутатов, чиновников, епархии и движения «Парки и скверы» состоится 26 июня в 16:00 в зале заседаний городской думы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЕГД, в повестке заседания – утверждение списка площадок для строительства храма, обсуждение предложений о дате и сроках проведения опроса, методиках его проведения, формах опросного листа, минимальной численности жителей, участвующих в опросе.

Напомним, в минувшее воскресенье Екатеринбургская епархия публично отказалась от идеи строительства храма в сквере у драмтеатра, близ Октябрьской площади. О том, что сквер будет исключен из списка возможных площадок, подтвердил и председатель городской думы Игорь Володин. Также спикер назвал возможную дату проведения опроса населения – 14 или 15 сентября.

Ранее экспертный совет архитекторов мэрии предложил шесть площадок для размещения храма. За исключением сквера у драмтеатра, в список вошли следующие участки: пустырь на перекрестке улиц Фурманова – Белинского; территория Уральского приборостроительного завода (Горького, 17); акватория пруда за Макаровским мостом (по другую сторону от «Динамо»); площадка у перекрестка улиц Ленина – Татищева (там, где собирались строить башни «Стражи Урала»; место снесенной телебашни (сейчас там запланировано строительство ледовой арены).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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