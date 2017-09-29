Облсуд изменил приговор полицейским, осужденным за пытки в ОМВД Заречного

Свердловский областной суд завершил рассмотрение апелляционных жалоб на приговор сотрудникам полиции, осужденным за пытки в ОМВД Заречного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», апелляционные жалобы поступили в облсуд еще в апреле этого года, их подали как адвокаты обвиняемых, так и прокурор. На протяжении целой серии затянувшихся заседаний, проходивших в закрытом режиме, стороны оспаривали решение, вынесенное 27 марта Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга пяти силовикам. Напомним, на скамье подсудимых оказались бывший оперуполномоченный отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений УУР ГУ МВД РФ по Свердловской области Анатолий Куриленко, руководитель полиции Заречного Александр Дубровин, его подчиненные Эдуард Ударцев, Абай Маманов, а также начальник угрозыска ОМВД Заречного Андрей Махаев.

Районный суд установил, что полицейские пытали трех граждан, доставленных в отдел полиции «Заречный» по подозрению в совершении убийства. Один из них, ранее судимый Андрей Сухоруков, был вынужден оговорить себя, признавшись в преступлении. Он взял на себя удушение ремнем весной 2014 года Исрафила Давлетшина, сотрудника банного комплекса в поселке Режик, где отдыхала компания Сухорукова. Позже выяснилось, что улики были собраны с нарушениями, вину Сухорукова доказать не удалось. Еще двое потерпевших также прошли пытки, но показаний не дали, при этом одного из них (бизнесмена Вадима Ильяшова) полицейские избили до разрыва селезенки. В дальнейшем этот факт силовики от учета скрыли и пытались замять инцидент с помощью денег.

В итоге суд назначил Куриленко 6 лет лишения свободы, Махаеву – 4 года 6 месяцев, Ударцеву и Дубровину – по 4 года, Маманову – 3 года 6 месяцев. Судья Верх-Исетского районного суда Владимир Порозов, зачитывая приговор, отметил, что действия подсудимых дискредитировали органы МВД и нарушили основные конвенции о защите чести и достоинства людей.

Сегодня Свердловский областной суд огласил апелляционное постановление по делу бывших сотрудников ОП «Заречный». «Рассмотрев в закрытом судебном заседании апелляционные жалобы адвокатов, осужденных и апелляционное представление прокурора, суд снизил наказание Анатолию Куриленко по одному из эпизодов, что повлекло снижение размера наказания по совокупности преступлений до 5 лет лишения свободы. Всем осужденным по этому уголовному делу суд исключил дополнительное наказание в виде лишения специальных званий. В остальной части приговор оставлен без изменений. Постановление суда вступило в законную силу», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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