Силовикам, обвиняемым в пытках в ОМВД Заречного, вынесли приговор (ФОТО) / Все получили реальные сроки – от 3,5 до 6 лет колонии

Публикации за 27.03.17

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга сегодня состоялось оглашение приговора по громкому делу о пытках в полиции Заречного. В ходе суда были озвучены жуткие подробности пыток и угроз потерпевшим, и с самого начала стало ясно, что приговор будет носить обвинительный характер. В итоге все полицейские получили реальные сроки, несколько меньшие, чем те, что запросило обвинение.

Как передает корреспондент NDNews.ru, судебный процесс проходил на протяжении нескольких месяцев в закрытом режиме. Такое решение судьи Владимира Порозова было мотивировано наличием в деле сведений о личной, интимной жизни фигурантов, а также персональных данных действующих сотрудников правоохранительных органов, оглашение которых нежелательно.

Всего на скамье подсудимых оказались пятеро силовиков: бывший оперуполномоченный отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений УУР ГУ МВД РФ по Свердловской области Анатолий Куриленко, руководитель полиции Заречного Александр Дубровин, его подчиненные Эдуард Ударцев, Абай Маманов, а также начальник угрозыска ОМВД Заречного Андрей Махаев.

Куриленко Маманов Дубровин Махаев

Всего по делу потерпевшими признаны три человека – Александр Сухоруков, Ильяшов и Андрей Оходов. По версии следствия, полицейские применяли насилие в отношении ряда граждан, доставленных в отдел полиции «Заречный» по подозрению в совершении убийства. В результате один из них, ранее судимый Сухоруков, был вынужден оговорить себя, признавшись в убийстве. Он взял на себя удушение ремнем весной 2014 года Исрафила Давлетшина, сотрудника банного комплекса в поселке Режик, где отдыхала компания Сухорукова. Позже выяснилось, что улики были собраны с нарушениями, вину Сухорукова доказать не удалось.

Еще одного жителя – гражданина Ильяшова – полицейские избили до разрыва селезенки. Его тоже проверяли на причастность к убийству. Получив признательные показания, полицейские передали материалы в Следственный комитет и далее – в Белоярский районный суд.

Сегодняшнее оглашение приговора несколько затянулось, суд стартовал почти на полтора часа позже положенного. В явились родственники подсудимых, журналисты многих СМИ Екатеринбурга и сотрудники федеральных телеканалов, в итоге в зал удалось попасть примерно трети от всех пришедших.

Первым в зал под крики «группы поддержки» «Толян! Держись!» завели Анатолия Куриленко. Судья Владимир Порозов, зачитывая основу дела, отметил, что действия подсудимых дискредитировали органы МВД, нарушили основные конвенции о защите чести и достоинства людей и полицейские явно превысили свои полномочия. Кроме того, сегодня было сказано, что Сухорукова избивали, заковывали в наручники и вместе со стулом опрокидывали назад, дважды надевали ему на голову пакет и таким образом душили. Двух других потерпевших – Ильяшова и Оходова – просто били. Кроме того, полицейские исказили впоследствии показания Ильяшова, который написал заявление на полицейских, а проверку по данному факту проводили сами же сегодняшние подсудимые, умудрившись несколько раз вынести решение об отказе в возбуждении дела по факту получения травм Ильяшовым.

Судья отметил, что Куриленко своей вины не признал, остальные подсудимые тоже. После этого в битком набитом зале около дверей началась потасовка. «Группа поддержки» подсудимых решила помешать журналистам работать, приставы вынуждены были закрыть двери. О том, что происходило в коридоре, NDNews.ru писал ранее.

В зале суда же процесс продолжился. Судья заявил о гражданском иске потерпевшего Ильяшова, который после избиений лишился селезенки. Он требует возмещения ущерба в 3 млн рублей. В суде выяснилось, что полицейские приезжали в больницу к Ильяшову, предлагали деньги, извинялись. Пострадавший смог снять визит Куриленко на видео – для этого ему пришлось спрятать телефон в нерабочий пульт вызова персонала, проделав отверстие для камеры. И эта запись встречи была признана одним из ключевых доказательств по делу.

Новые подробности появились и в эпизоде издевательства над Андреем Оходовым. Его также опрокидывали на стуле в наручниках, полицейские угрожали помочиться на него, совершить действия сексуального характера, снять это на видео, показать запись сокамерникам и выложить в интернет.

В итоге суд решил гражданский иск Ильяшова удовлетворить частично – вместо запрошенных 3 млн пострадавший получит 300 тысяч рублей. Суд учел смягчающие обстоятельства, у подсудимых на иждивении дети. Куриленко, для которого прокуроры просили самый большой срок – 8 лет – приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Дубровину назначено 4 года колонии общего режима, Махаеву – 4 года 6 месяцев колонии общего режима, Маманову – 3,5 года колонии общего режима, Ударцев отправится в колонию общего режима на 4 года. Все экс-полицейские лишены званий и должностей. Под стражу их взяли в зале суда.

Напомним, гособвинение запрашивало для Куриленко 8 лет лишения свободы, для Дубровина – 5,5 лет, для Ударцева – 6,5 лет, Маманова – 5 лет, Махаева – 7 лет. Всех пятерых представитель прокуратуры предлагал отправить в колонию общего режима. Силовикам предъявили обвинения по статьям 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств»), 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и 303 УК РФ («Пособничество в фальсификации доказательств по уголовному делу об особо тяжком преступлении»). После многомесячной чехарды пересылок материалов уголовное дело начали рассматривать в Верх-Исетском районном суде.

Подсудимые и их родственники не раз заявляли, что дело сфабриковано. По их мнению, в данном случае приходится говорить о противостоянии двух ведомств – МВД и СКР. «Дело высосано из пальца. Потерпевшие почему-то только через полтора года после преступления обратились в органы внутренних дел, и только после этого было возбуждено дело, начались задержания», – заявляли ранее они.

Что интересно, все обвиняемые до последнего времени числились действующими сотрудниками полиции. Дубровин, Ударцев, Маманов и Махаев – в межмуниципальном отделе Заречный, а вот Куриленко из сотрудника областного полицейского главка переквалифицировался в силовика из глубинки. В настоящее время он числится начальником угрозыска полиции Тавды. При этом Куриленко был единственным среди подсудимых, кто находился в СИЗО. Остальных выпустили под залог в 500 тысяч рублей.

Екатеринбург, Игнат Бакин, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 27.03.17

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