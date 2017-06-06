Свердловский облсуд назначил дату апелляции на приговор полицейским, осужденным за пытки в ОМВД Заречного

В Свердловском облсуде определились с датой пересмотра приговора полицейским, осужденным за пытки в ОМВД Заречного.

Как сообщили в пресс-службе суда, апелляции будут рассмотрены 28 июня. Апелляционные жалобы поступили в начале апреля, их подали как адвокаты обвиняемых, так и прокурор. Напомним, 27 марта Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 5 силовикам. На скамье подсудимых оказались бывший оперуполномоченный отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений УУР ГУ МВД РФ по Свердловской области Анатолий Куриленко, руководитель полиции Заречного Александр Дубровин, его подчиненные Эдуард Ударцев, Абай Маманов, а также начальник угрозыска ОМВД Заречного Андрей Махаев.

Суд установил, что полицейские пытали трех граждан, доставленных в отдел полиции «Заречный» по подозрению в совершении убийства. Один из них, ранее судимый Андрей Сухоруков, был вынужден оговорить себя, признавшись в преступлении. Он взял на себя удушение ремнем весной 2014 года Исрафила Давлетшина, сотрудника банного комплекса в поселке Режик, где отдыхала компания Сухорукова. Позже выяснилось, что улики были собраны с нарушениями, вину Сухорукова доказать не удалось. Еще двое потерпевших также прошли пытки, но показаний не дали, при этом одного из них (бизнесмена Вадима Ильяшова) полицейские избили до разрыва селезенки. В дальнейшем этот факт силовики от учета скрыли и пытались замять инцидент с помощью денег.

В итоге суд назначил Куриленко 6 лет лишения свободы, Махаеву – 4 года 6 месяцев, Ударцеву и Дубровину – по 4 года, Маманову – 3 года 6 месяцев. Судья Верх-Исетского районного суда Владимир Порозов, зачитывая приговор, отметил, что действия подсудимых дискредитировали органы МВД и нарушили основные конвенции о защите чести и достоинства людей.

Заречный, служба информации РИА «Новый День»

Заречный. Другие новости 06.06.17

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