Пересмотр дела полицейских Заречного, осужденных за пытки, отложили из-за нарушений

В Екатеринбурге отложен процесс по изучению апелляционных жалоб на приговор сотрудникам полиции, которые были признаны виновными в пытках задержанных и приговорены к реальным срокам. Об этом попросили адвокаты осужденных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Дворца правосудия, соответствующее решение было принято сегодня судьей Татьяной Палкиной на заседании, проходившем в закрытом режиме, поскольку в таком формате проходил суд первой инстанции. Полицейские участвовали в слушании посредством видеоконференцсвязи. «Апелляционные жалобы сняты с рассмотрения по ходатайству стороны защиты. Дело в том, что двое осужденных не были ознакомлены с протоколом судебного заседания, хотя ходатайствовали об этом. Материалы дела будут направлены в суд первой инстанции для устранения препятствий апелляционного обжалования», – уточнили в облсуде.

Напомним, 27 марта Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор пяти силовикам. На скамье подсудимых оказались бывший оперуполномоченный отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений УУР ГУ МВД РФ по Свердловской области Анатолий Куриленко, руководитель полиции Заречного Александр Дубровин, его подчиненные Эдуард Ударцев, Абай Маманов, а также начальник угрозыска ОМВД Заречного Андрей Махаев.

Суд установил, что полицейские пытали трех граждан, доставленных в отдел полиции «Заречный» по подозрению в совершении убийства. Один из них, ранее судимый Андрей Сухоруков, был вынужден оговорить себя, признавшись в преступлении. Он взял на себя удушение ремнем весной 2014 года Исрафила Давлетшина, сотрудника банного комплекса в поселке Режик, где отдыхала компания Сухорукова. Позже выяснилось, что улики были собраны с нарушениями, вину Сухорукова доказать не удалось. Еще двое потерпевших также прошли пытки, но показаний не дали, при этом одного из них (бизнесмена Вадима Ильяшова) полицейские избили до разрыва селезенки. В дальнейшем этот факт силовики от учета скрыли и пытались замять инцидент с помощью денег.

В итоге суд назначил Куриленко 6 лет лишения свободы, Махаеву – 4 года 6 месяцев, Ударцеву и Дубровину – по 4 года, Маманову – 3 года 6 месяцев. Судья Верх-Исетского районного суда Владимир Порозов, зачитывая приговор, отметил, что действия подсудимых дискредитировали органы МВД и нарушили основные конвенции о защите чести и достоинства людей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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