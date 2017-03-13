Гособвинение назвало сроки для силовиков, обвиняемых в пытках в ОМВД Заречного

Публикации за 13.03.17

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга сегодня состоялась стадия прений сторон по делу о пытках в полиции Заречного. Государственный обвинитель Майя Макарова озвучила сроки, которые, по мнению прокуратуры, необходимо назначить обвиняемым.

Как передает корреспондент NDNews.ru, судебный процесс проходит в закрытом от СМИ и родственников подсудимых режиме. Такое решение судьи Владимира Порозова было мотивировано наличием в деле сведений о личной, интимной жизни фигурантов, а также персональных данных действующих сотрудников правоохранительных органов, оглашение которых нежелательно.

Всего на скамье подсудимых 5 силовиков: бывший оперуполномоченный отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений УУР ГУ МВД РФ по Свердловской области Анатолий Куриленко, руководитель полиции Заречного Александр Дубровин, его подчиненные Эдуард Ударцев, Абай Маманов, а также начальник угрозыска ОМВД Заречного Андрей Махаев.

Гособвинение запросило для Куриленко 8 лет лишения свободы, для Дубровина – 5,5 лет, для Ударцева – 6,5 лет, Маманова – 5 лет, Махаева – 7 лет. Всех пятерых предлагается отправить в колонию общего режима. Об этом нашему агентству сообщили адвокаты обвиняемых. «Сейчас прения продолжаются, следующее заседание пройдет завтра. Выступают адвокаты», – уточнила NDNews.ru пресс-секретарь суда Ольга Тафф.

По версии следствия, полицейские применяли насилие в отношении ряда граждан, доставленных в отдел полиции «Заречный» по подозрению в совершении убийства. В результате один из них, ранее судимый Александр Сухоруков, был вынужден оговорить себя, признавшись в совершении убийства. Он взял на себя удушение ремнем весной 2014 года Исрафила Давлетшина, сотрудника банного комплекса в поселке Режик, где отдыхала компания Сухорукова. Еще одного жителя – гражданина Ильяшова – полицейские избили до разрыва селезенки. Его тоже проверяли на причастность к убийству. Получив признательные показания, полицейские передали материалы в Следственный комитет и далее – в Белоярский районный суд. В ходе судебного разбирательства установить, что именно Сухоруков совершил убийство, не удалось. Материалы вернули в прокуратуру. При этом вскрылись факты выбивания у задержанных нужных показаний.

Силовикам предъявили обвинения по статьям 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств»), 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и 303 УК РФ («Пособничество в фальсификации доказательств по уголовному делу об особо тяжком преступлении»). После многомесячной «чехарды» пересылок материалов, уголовное дело начали рассматривать в Верх-Исетском районном суде.

Подсудимые и их родственники не раз заявляли, что дело сфабриковано. По их мнению, в данном случае приходится говорить о противостоянии двух ведомств – МВД и СКР. «Дело высосано из пальца. Потерпевшие почему-то только через полтора года после преступления обратились в органы внутренних дел, и только после этого было возбуждено дело, начались задержания», – заявляли ранее они. Всего по делу потерпевшими признаны три человека – Сухоруков, Ильяшов и Андрей Оходов. Ильяшов в своем выступлении на суде, как говорят наблюдатели, путался в своих показаниях и в конце своего допроса заявил, что больше не желает участвовать в процессе, оставил решение по наказанию на усмотрение суда.

Что интересно, все обвиняемые по-прежнему числятся действующими сотрудниками полиции. Дубровин, Ударцев, Маманов и Махаев – в межмуниципальном отделе Заречный, а вот Куриленко из сотрудника областного полицейского главка переквалифицировался в силовика из глубинки. В настоящее время он числится начальником угрозыска полиции Тавды. При этом Куриленко – единственный среди подсудимых полицейских, кто находится в СИЗО. Остальных выпустили под залог в 500 тысяч рублей.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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