«Русская вакцина для русских людей» – депутатов, чиновников и журналистов привили от гриппа (ФОТО)

В Екатеринбурге придется привить 670 тысяч человек от гриппа, чтобы получить достаточную иммунную прослойку. В этом случае от тяжелых форм течения болезни будут защищены 47% горожан. Об этом сегодня на брифинге рассказал главный терапевт города Вадим Грачев. По его словам, пока в городе привито лишь 30% от запланированного числа, что, в целом, неплохо – вакцинация может продолжаться до 1 ноября. «В поликлиники идут слабо, но надо этой возможностью пользоваться. Я понимаю, что это время отнимает, но речь идет о своем здоровье», – напомнил он.

Вадим Грачев

К его совету прислушались чиновники администрации Екатеринбурга, депутаты гордумы и журналисты, которые тут же поставили прививки от гриппа. Стихи Сергея Михалкова были в тренде, знаменитую цитату «Я прививки не боюсь, если надо уколюсь» декламировал каждый второй. Некоторые интересовались, можно ли мочить место укола, некоторые – можно ли весело проводить пятницу после прививки. «Вот у всех первый вопрос: «Можно ли пить?» – посетовали врачи.

Кто-то спрашивал, чьего производства препарат. «Вакцина московская. Наша, русская, разработанная специально для наших русских людей», – пояснили врачи.

Напомним, согласно прогнозу ВОЗ на сезон 2017/18, в северном полушарии будет доминировать вирус A(H1N1/09), также известный как свиной грипп. Он уже знаком свердловским врачам по зиме 2015 года. Нынешний вариант вируса отличается более высокой амплитудой распространения, более резким подъемом заболеваемости в зимний период и более высоким числом осложнений (среди которых – пневмонии), по сравнению с вирусами, которые циркулировали прошлой зимой.

«Прошлый сезон был характерен тем, что доминировали два вируса гриппа: группы B и H3N2, т.н. гонконгский. В итоге был двухволновый подъем, что случается раз в 7-10 лет. Сезон заболеваемости был более растянут во времени с меньшей амплитудой и меньшими рисками постгриппозных осложнений. Это связано с особенностями этих двух вариантов вирусов», – говорил ранее главный санврач региона Андрей Юровских.

Он отметил, что эпидсезон начнется во второй декаде января.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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