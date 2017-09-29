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В Екатеринбурге голая женщина с двумя детьми гуляла по улице Репина

В Екатеринбурге голая женщина с двумя детьми гуляла по улице Репина

По улице Репина сегодня днем гуляла совершенно голая женщина с двумя детьми, которые, к счастью, были одеты. После звонка прохожих в полицию женщине вызвали бригаду скорой помощи.

Об инциденте на улице Репина рассказывают жители Екатеринбурга в соцсетях. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу, девушку доставили в дежурную часть. А поскольку она вела себя неадекватно, полицейские вызвали бригаду скорой помощи. Женщина госпитализирована, с ней работают психиатры.

Что стало с детьми и является ли женщина их родной матерью или родственницей, в УМВД обещали уточнить в ближайшее время.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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