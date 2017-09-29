Детей голой женщины, гулявшей по Репина, забрал отец

Двоих детей 30-летней женщины, которая сегодня гуляла с ними голой, после обследования медиков забрал родной отец. Как так вышло, что мать пошла с детьми голой и где был папа, выясняется.

Как писал ранее РИА «Новый День», сегодня днем по улице Репина гуляла совершенно голая женщина с двумя детьми, которые, к счастью, были одеты. После звонка прохожих в полицию женщину забрали в дежурную часть, а оттуда госпитализировали. С ней работает бригада психиатров.

Несовершеннолетних детей сначала доставили для обследования в больницу №9. Оказалось, что малыши здоровы. Туда за ними приехал родной отец, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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