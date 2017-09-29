Нижний Тагил попросил у минфина 2,5 млрд – как и Екатеринбург (ФОТО)

Сегодня в ходе работы согласительной комиссии по проекту бюджета на 2018 год представители Нижнего Тагила запросили дополнительное финансирование на общую сумму в 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил участник заседания, депутат заксо Вячеслав Вегнер.

«Минфин. Согласительная. Заслушали Н-Тагил. Просят 2,5 миллиарда рублей. На что? В приложении хотелки. Делегация для поддержки внушительная», – написал он в соцсети.

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила частично расшифровали эти суммы. Там, в частности, пояснили, что содержание дорог города областной минфин оценивает в 220 – 260 млн рублей, хотя на самом деле город ежегодно направляет на эти цели до 450 млн рублей, поэтому муниципалитет дополнительно заявил 190 млн рублей на финансирование данного направления. Еще 200 млн рублей нужно на проведение ежегодного ремонта дорожного полотна. Также в следующем году Нижнему Тагилу необходимо будет не менее 460 млн рублей на мероприятия по благоустройству, 250 млн – на строительство новой школы, 329 млн рублей – на проведение капитальных ремонтов старых образовательных учреждений. 233 млн рублей необходимо для проектирования мостового перехода через Тагильский пруд, и так далее.

Напомним, примерно такую же сумму просит для себя и областной центр. Представители администрации Екатеринбурга предложили увеличить межбюджетные трансферты областному центру на 2 млрд 749 млн рублей. Субсидии на транспорт могут составить около 812 млн рублей, на дороги – 823 млн рублей, на образование, в том числе реконструкцию школ № 1 и № 80 – 860 млн рублей. Еще 30 млн рублей Екатеринбург просит на приобретение двух передвижных ФАПов, которые будут работать в зоне ЧМ-2018 по футболу. На организацию и проведение муниципальных выборов в Екатеринбурге город просит 114 млн рублей.

Нижний Тагил, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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