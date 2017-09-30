В Екатеринбурге эвакуируют ТЦ «Мега», в Нижнем Тагиле – вокзал

В Екатеринбурге в данный момент эвакуируют всех посетителей ТЦ «Мега». Как передает корреспондент «Нового Дня», к торговому центру едут реанимационные и пожарные машины. На выезде образовались пробки.

По информации посетителей, произошел пожар в одном из туалетов. Подробности сейчас выясняются. Связано ли ЧП со вчерашней волной лжеминирований, неизвестно. «Все выезды и въезды в «Мегу» заблокированы транспортом», – сообщает корреспондент «Нового Дня» с места событий.

В момент публикации материала стало известно, что пожар в ТЦ потушили, сотрудников по громкой связи попросили вернуться на свои места.

Также СМИ Нижнего Тагила сообщают, что сегодня в 12:45 был эвакуирован железнодорожный вокзал. Там обнаружили бесхозную сумку. На движение поездов это никак не повлияло.

Екатеринбург. Другие новости 30.09.17

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