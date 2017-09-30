МЧС: «Мегу» эвакуировали из-за пожара в комнате матери и ребенка

МЧС официально подтвердило, что эвакуация в «Меге» сегодня днем проводилась из-за пожара. Возгорание произошло в комнате матери и ребенка, площадь пожара – всего 3 квадратных метра. Из здания пришлось вывести 2000 человек.

«В 13:46 поступило сообщение о возгорании в торговом центре. Возгорание в комнате матери и ребенка было своевременно обнаружено благодаря автоматической пожарной сигнализации. Сотрудники службы безопасности оперативно организовали эвакуацию людей и тушение возгорания, развернув рукавную линию от внутреннего пожарного крана. Возгорание потушено до прибытия пожарных. Площадь пожара составила 3 кв. м. Из здания были эвакуированы 2 000 человек, пострадавших нет», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

К месту пожара выезжали 15 единиц техники, 56 человек личного состава. Пожарные провели обследование помещений торгового центра. После проветривания торговый центр продолжит работу в штатном режиме. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.

Добавим, что одна из пожарных машин, которые ехали на вызов в «Мегу», попала в небольшое ДТП. Никто не пострадал.

Напомним, сегодня днем очевидцы сообщили об эвакуации из ТЦ «Мега». Изначально посетители предположили, что причиной, как и вчера, стал звонок о минировании. Накануне из-за сообщений о бомбе было эвакуировано более 120 зданий в Екатеринбурге.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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