«Минирования» продолжались до двух ночи: эвакуировали ночные клубы и отели

Звонки о минировании зданий в Екатеринбурге, которые начали поступать вчера в 12 часов дня, закончились только после двух часов ночи. Звонившие действовали по логике: утром обзванивали детсады, школы, днем – магазины, а ночью начали сообщать о заложенных бомбах в отелях и ночных клубах. За ночь из заведений были эвакуированы сотни людей.

Напомним, первый звонок о минировании поступил вчера около полудня. Звонивший сообщал о бомбе, заложенной в здании правительства Свердловской области, а также в резиденции губернатора и ряде министерств. После этого звонки начали раздаваться к крупных ТЦ, детсадах и школах. К вечеру лжеминер перешел на районные торговые центры и продуктовые магазины «у дома». РИА «Новый День» вел трансляцию до позднего вечера. Сегодня утром стало известно, что на этом минер не успокоился. Ночью в Екатеринбурге эвакуировали сотни посетителей ночных клубов, а также постояльцев отелей. Как пишут люди в соцсетях, звонки о бомбе поступили в ночные клубы «Алиби», «Грязные танцы», концерт-холл «Свобода», бар «Грот бар», ресторан «Теплые коты» и так далее. Параллельно с этим эвакуация шла в отелях: «Онегин», «Грин парк», «Пале Рояль», Park Inn и других. Судя по всему, звонки перестали поступать только после двух часов часов ночи. То есть «марафон» эвакуаций в Екатеринбурге длился 14 часов.

Накануне происходящее прокомментировали в областном полицейском главке. «Столь массированным атакам со стороны, мягко говоря, недоброжелателей Екатеринбург, и Свердловская область в целом, ранее не подвергались. Общих итогов проверочных мероприятий у органов внутренних дел пока нет, потому что работа сыщиков уголовного розыска еще не завершена. Безусловно, ущерб будет значительным. Вместе с тем отмечу, что упыри, организовавшие эту акцию (по-другому их назвать сложно), от всех нас ждут паники, страха, недоверия к органам власти. Уверен, такого финала они не дождутся. Где бы они ни находились: в нашей стране, где-то по соседству или, как говорится, за бугром, – рано или поздно за ними придут. Мы обязательно об этом нашим гражданам расскажем. Необходимо сохранять спокойствие, с пониманием относиться к деятельности силовиков и всех вспомогательных служб. Делается все возможное, чтобы установить и привлечь к уголовной ответственности этих горе-шутников», – сообщил Е1.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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