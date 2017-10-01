В первый день октября в Екатеринбурге выпал первый снег (ФОТО)

Сегодня ночью в Екатеринбурге и его окрестностях, как и прогнозировали синоптики, выпал первый снег. Горожане делятся фотографиями в соцсетях. Впрочем, снег еще может надоесть: в ближайшие три дня по прогнозу – дожди с мокрым снегом.

Об осадках в виде мокрого снега синоптики предупреждали еще в пятницу. И сегодня, 1 октября, в Екатеринбурге действительно выпал первый снег. Выйдя утром на улицу, горожане увидели припорошенные траву и машины.

По данным свердловского Гидрометцентра, снег будет идти и в ближайшие несколько дней. В ближайшие две ночи ожидается температура до -3 градусов в Екатеринбурге и до -10 в горах и низинах. Днем будет теплеть до +5. Ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом и холодный ветер.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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