Хостел на Уралмаше дважды минировала 30-летняя женщина, чтобы отомстить полицейским

Полиция нашла женщину, которая в воскресенье дважды сообщала о «минировании» дома №6 на Донбасской. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Женщина заявила, что решила сообщить о минировании здания, чтобы отомстить полицейским, которые недавно привлекли к ответственности ее подругу.

Как писал накануне РИА «Новый День», жильцов дома на Донбасской эвакуировали дважды за сутки. Первый раз сообщение о минировании хостела, расположенного на первом этаже, всех вывели на улицу посреди ночи и люди мерзли около двух часов, ожидая пока полицейские и саперы проверят здание. Второй раз сообщении о минировании поступило днем. Жителей дома и постояльцев хостела вновь вывели на улицу.

Сегодня полиция сообщила, что оба звонка о минировании хостела сделала 30-летняя женщина, проживающая в соседнем доме.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №15 выяснили, что звонок был совершен из находящегося по соседству девятиэтажного общежития. Проведя тщательный поквартирный обход, сыщики выяснили личность предполагаемого лжеминера. Это оказалась местная жительница 1987 года рождения. В беседе со стражами порядка гражданка призналась в своей причастности к обоим ложным сообщениям, пояснив, что таким образом она хотела отомстить полицейским, которые недавно привлекли к ответственности ее подругу за административное правонарушение», – сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области.

В отношении «мстительницы» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 207 УК РФ «Ложное сообщение об акте терроризма». Максимальная санкция данной статьи – лишения свободы на три года.

Напомним, в минувшую пятницу по Екатеринбургу прокатилась «волна минирований»: неизвестные в течение суток сообщали о бомбах в разных зданиях. Первый звонок о минировании поступил вчера около полудня. Звонивший сообщал о бомбе, заложенной в здании правительства Свердловской области, а также в резиденции губернатора и ряде министерств. После этого звонки начали раздаваться к крупных ТЦ, детсадах и школах. К вечеру лжеминер перешел на районные торговые центры и продуктовые магазины «у дома». РИА «Новый День» вел трансляцию до позднего вечера. По фактам многочисленных звонков с сообщениями о минировании зданий в Свердловской области возбуждено три уголовных дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»: одно из них – по всем фактам в Екатеринбурге, второе – по Верхней Пышме, третье – по Березовскому.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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