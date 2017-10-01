В Екатеринбурге дважды за сутки эвакуировали жилой дом на Донбасской

Сегодня жильцов дома №6 на улице Донбасской дважды эвакуировали из квартир из-за сообщений о бомбе, заложенной в хостеле на первом этаже. Первый раз людей вывели на улицу посреди ночи, второй раз – днем. Ничего подозрительного в хостеле не обнаружили.

О «минировании» дома №6 на Донбасской порталу е1.ru сообщили жильцы. На первом этаже здания располагается хостел, именно туда и звонили лжеминеры с сообщением о бомбе. Первый раз людей разбудили посреди ночи и вывели на улицу, где они мерзли около двух часов. Второй раз сообщение о бомбе поступило недавно – постояльцев хостела и жильцов дома вновь вывели на улицу. Пока сообщения об опасных предметах не подтвердились.

Напомним, 29 октября по Екатеринбургу прокатилась «волна минирований»: неизвестные в течение суток сообщали о бомбах в разных зданиях. Первый звонок о минировании поступил вчера около полудня. Звонивший сообщал о бомбе, заложенной в здании правительства Свердловской области, а также в резиденции губернатора и ряде министерств. После этого звонки начали раздаваться к крупных ТЦ, детсадах и школах. К вечеру лжеминер перешел на районные торговые центры и продуктовые магазины «у дома». РИА «Новый День» вел трансляцию до позднего вечера. По фактам многочисленных звонков с сообщениями о минировании зданий в Свердловской области возбуждено три уголовных дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»: одно из них – по всем фактам в Екатеринбурге, второе – по Верхней Пышме, третье – по Березовскому.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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