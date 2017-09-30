По факту 150 звонков от лжеминеров свердловская полиция возбудила три уголовных дела

По фактам многочисленных звонков с сообщениями о минировании зданий в Свердловской области возбуждено три уголовных дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»: одно из них – по всем фактам в Екатеринбурге, второе – по Верхней Пышме, третье – по Березовскому. Об этом сообщил сегодня официальный представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Всего, по его словам, поступило более 150 звонков криминального характера. Из всех зданий, по которым поступали сигналы о минировании, посетители были эвакуированы.

«Тщательным проверкам подверглись служебные помещения и прилегающая территория. К счастью, ничего подозрительного найдено не было. В реальности гражданам угрозы не имелось. Задействовался большой потенциал сил полиции, регионального ФСБ, Росгвардии, МЧС и вспомогательных служб. Точный ущерб еще только предстоит установить силовикам. Все здания и учреждения приступили к обычному режиму работы. Правоохранительные органы, в том числе полицейские из специализированного отдела «К» предпринимают комплекс мер, направленных на то, чтобы наступила неотвратимость наказания для организаторов и исполнителей криминальной атаки», – добавил Валерий Горелых.

Напомним, первый звонок о минировании поступил вчера около полудня. Звонивший сообщал о бомбе, заложенной в здании правительства Свердловской области, а также в резиденции губернатора и ряде министерств. После этого звонки начали раздаваться к крупных ТЦ, детсадах и школах. К вечеру лжеминер перешел на районные торговые центры и продуктовые магазины «у дома». РИА «Новый День» вел трансляцию до позднего вечера. Сегодня утром стало известно, что на этом минер не успокоился. Ночью в Екатеринбурге эвакуировали сотни посетителей ночных клубов, а также постояльцев отелей. Как пишут люди в соцсетях, звонки о бомбе поступили в ночные клубы «Алиби», «Грязные танцы», концерт-холл «Свобода», бар «Грот бар», ресторан «Теплые коты» и так далее. Параллельно с этим эвакуация шла в отелях: «Онегин», «Грин парк», «Пале Рояль», Park Inn и других. Судя по всему, звонки перестали поступать только после двух часов часов ночи. То есть «марафон» эвакуаций в Екатеринбурге длился 14 часов.

Екатеринбург. Другие новости 30.09.17

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