В Свердловской области в автобус с 20 пассажирами влетел внедорожник, есть раненые

На Среднем Урале произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса, перевозившего 20 человек. Среди пассажиров есть пострадавшие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП случилось сегодня утром на 83 километре автодороги Екатеринбург – Тюмень. Водитель Great Wall, мужчина 1970 года рождения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz. В салоне автобуса находилось 20 человек. В результате дорожно-транспортного происшествия, по информации УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, пострадали 8 пассажиров автобусов. В настоящее время сотрудники дорожной инспекции разбираются в обстоятельствах ДТП.

Отметим, что сегодня на Среднем Урале резко понизилась температура воздуха, на дорогах наблюдается гололед. При этом еще не все автовладельцы поменяли летнюю резину на летнюю.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.10.17

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