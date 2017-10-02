Основная версия – гололед: подробности ДТП с участием автобуса и внедорожника (ВИДЕО)

УГИБДД по Свердловской области опубликовало уточненные данные о пострадавших в утренней аварии на трассе Екатеринбург – Тюмень и первые версии случившегося. Как сообщает ведомство, в момент лобового столкновения в микроавтобусе «Мерседес» находились 20 пассажиров – сотрудники одной из компаний Екатеринбурга, все они жители города Богданович. При этом лишь 17 мест были оборудованы ремнями безопасности. Травмы получили 4 человека. Троим была оказана медицинская помощь на месте, и они были отпущены домой. Госпитализация потребовалась 33-летнейпассажирке – у нее диагностировали перелом ребра.

Внедорожник врезался в автобус на скользкой трассе

Что касается причины ДТП, то основная версия случившегося – гололед. Водитель автомобиля «Грейт-Волл» пояснил, что он потерял управление автомобилем на скользкой дороге, хотя ехал с небольшой скоростью, не более 40 км/ч.

Напомним, ДТП случилось сегодня утром на 83 километре автодороги Екатеринбург – Тюмень. Водитель Great Wall, мужчина 1970 года рождения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz.

Богданович, служба информации РИА «Новый День»

Богданович. Другие новости 02.10.17

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