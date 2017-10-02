Ректор свердловского вуза избрана вице-президентом РАН

Ректор Уральского аграрного госуниверситета, академик РАН Ирина Донник избрана вице-президентом Российской академии наук. Кандидатуру уральского ученого предложил избранный недавно президентом РАН Александр Сергеев и поддержали в ходе общего голосования члены Академии наук. Стоит отметить, что за Ирину Михайловну в качестве вице-президента РАН отдали 90% голосов, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УрГАУ.

В новый президиум РАН, кроме Ирины Донник, вошли еще 10 вице-президентов. В их числе Андрей Адрианов – директор Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН, Юрий Балега – научный руководитель Специальной астрофизической обсерватории РАН, Валерий Бондур – генеральный директор Научного центра аэрокосмического мониторинга «Аэрокосмос», Валерий Козлов – директор Математического института им. Стеклова, Николай Макаров – директор Института археологии РАН, Валентин Пармон – глава Сибирского отделения РАН, Валентин Сергиенко – руководитель Дальневосточного отделения РАН, Валерий Чарушин – председатель УрО РАН, Алексей Хохлов – проректор МГУ, Владимир Чехонин – заведующий кафедрой медицинских нанобиотехнологий РГМУ.

Выбранная команда во главе с президентом РАН Александром Сергеевым будет трудиться ближайшие пять лет. Первое официальное заседание, когда члены президиума обсудят распределение обязанностей, состоится 10 октября.

Ирина Донник – ученый, широко известный в России и за рубежом. Лауреат государственной премии правительства РФ в области науки и техники, автор более 500 научных работ, почетный профессор университетов Казахстана, Польши, Венгрии. Благодаря ее научным разработкам в области экологии, эпидемиологии, молекулярной генетики, разработаны программы получения качественных продуктов питания в техногенно загрязненных территориях; в Свердловской области ликвидированы особо опасные болезни животных, такие как туберкулез, бруцеллез и лейкоз; созданы программы профилактики сибирской язвы, гриппа птиц и других инфекций. Ликвидация лейкоза коров на Среднем Урале позволила предотвратить экономической ущерб в 2,5 млрд рублей.

Екатеринбург, Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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