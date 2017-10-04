Ирина Донник ушла с поста ректора УрГАУ

Ирина Донник, избранная вице-президентом РАН, покинула пост ректора Уральского аграрного университета. В ближайшее время в вузе должны выбрать нового руководителя.

Отставка Донник с поста ректора связана с ее недавним избранием вице-президентом РАН. «Впервые в президиуме РАН представитель аграрной науки из Уральского региона. Это заслуга не только моя, но и всего коллектива вуза. Покидаю родной вуз с грустью и чувством гордости. Когда я стала ректором в 2011 году, наш вуз был на 43-м месте среди 55-ти аграрных высших учебных заведений страны, а теперь он устойчиво и не один год входит в первую пятёрку лучших. Я верю, что мои коллеги продолжат начатое и сделают все, чтобы Уральский ГАУ оставался ведущим аграрным вузом страны», – прокомментировала Ирина Донник.

Временно исполняющим обязанности руководителя учебного учреждения назначена проректор по учебной работе Ольга Лоретц. В ближайшее время должны пройти выборы нового ректора. Как пояснили в пресс-службе вуза, в предыдущий раз порядок был такой: кандидаты выдвигались сами либо их выдвигал коллектив, далее на конференции проходило голосование, после чего кандидатуру утверждал учредитель вуза – Минсельхоз РФ.

Ирина Донник, лауреат государственной премии правительства РФ в области науки и техники, автор более 500 научных работ, почетный профессор университетов Казахстана, Польши, Венгрии, возглавляла УрГАУ с 2011 года.

Екатеринбург, служба информации

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