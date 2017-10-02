Жителей уральского поселка, забивших кочергой приемщицу цветмета, отправили в колонию

В Свердловской области вынесли приговор по делу двух мужчин, которые зверски расправились с приемщицей цветного металла ради 66 тысяч рублей. Наказания ждет еще один участник убийства, несовершеннолетний, его дело рассмотрят отдельно.

Напомним об этой криминальной истории. Жители пос. Марсяты Серовского района Андрей Красильников и Вячеслав Пищулин пошли на преступление в сентябре 2016 года. Идея убить женщину, которая занималась торговлей продуктами и приемом цветмета, пришла в голову Пищулину, в помощники он решил взять своего 27-летнего товарища, уже судимого за грабеж, – Красильников должен был напасть на женщину и убить ее. А чтобы выманить жертву ночью из дома, они договорились с подростком, которого женщина знала и доверяла ему. План претворить в жизнь удалось – подросток выманил женщину, Красильников сзади напал на нее и ударил по голове несколько раз металлической кочергой. После чего подельники ограбили жертву – добычей стали 66 тысяч рублей. Заодно они забрали сигареты, спиртное и 2 мешка с ломом цветного металла из магазина и два сотовых телефона жертвы. На вырученные и награбленные деньги мужчины купили ВАЗ-2199.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, взрослых подельников в зависимости от их роли в преступлении осудили по ч.3 ст.33, п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ «Организация убийства, сопряжённого с разбоем», п.п.«ж»,«з» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, сопряжённое с разбоем», п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью человека» и ч.4 ст.150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления». Одному из подсудимых назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет и 4 месяца, другому – в виде 17 лет лишения свободы, обоим – с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и с последующим ограничением свободы на 2 года. Предполагаемый организатор убийства вину не признал, его подельник вину признал частично. Уголовное дело в отношении их 17-летнего подельника рассматривается судом отдельно.

Екатеринбург, служба информации

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