Темой ледового городка в этом году станет сам Екатеринбург и ЧМ-2018

Мэрия Екатеринбурга уже определилась с тематикой ледового городка, который построят на площади 1905 года, – он будет посвящен 295-летию самого города. А фестиваль ледовых скульптур проведут в честь предстоящего Чемпионата мира по футболу.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, конкурс на строительство ледового городка будет объявлен на этой неделе.

«Сейчас специалисты заканчивают формирование техзадания и сбор документов и до конца недели конкурс будет опубликован», – отметили в горадминистрации.

Напомним, в прошлом году ледовый городок на площади 1905 года был посвящен сказкам Корнея Чуковского. Также на здании мэрии все праздники показывали лазерное шоу, а в городке шли развлекательные программы. Тема сказок и волшебства нашла отклик у екатеринбуржцев: несмотря на морозы и недолгую работу елки, ее посетило более 300 тысяч человек.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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