Основной процесс по делу бизнесмена Сиволапа, обвиняемого в убийстве пристава, стартует 9 октября

В Свердловском областном суде состоялось предварительное слушание уголовного дела бизнесмена Виталия Сиволапа, который обвиняется в убийстве судебного пристава Сергея Дмитриева и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», слушание прошло сегодня в закрытом режиме. «По итогам предварительного слушания дела Сиволапа, обвиняемого по ст.177, ст.295 УК РФ, суд назначил дату начала процесса. Рассмотрение дела по существу начнется 9 октября в 10:00. Разбирательство будет проводиться в открытом режиме», – сообщили сегодня в пресс-службе Свердловского областного суда.

Судить коммерсанта будет Павел Неретин. Он, в частности, выносил приговоры членам кровавой «банды Тропиканки» из Нейво-Шайтанского, убийце владельца ресторана «СССР» Николая Аршинова и участникам массовых беспорядков на овощебазе №4.

Напомним, 5 октября 2016 года у дома на улице Шварца на голову судебного пристава Сергея Дмитриева, который приехал к должнику, была брошена стеклянная бутылка из-под виски Chivas Rigal. С места инцидента окровавленного и потерявшего сознание мужчину увезли в ГКБ №24, где он несколько месяцев находился в реанимации. После долгого лечения и нескольких операций, так и не приходя в сознание, пристав скончался 20 марта 2017 года. В покушении на его жизнь обвинили бизнесмена Сиволапа. Кроме того, ему вменяется злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в сумме более 4,5 млн рублей, чем и был вызван визит пристава. По совокупности преступлений бизнесмену грозит пожизненное заключение. Сейчас он находится под стражей.

Отметим, что Сиволап является одним из ключевых свидетелей в громком деле МУГИСО, в рамках которого побывал под арестом теперь уже бывший глава мингосимущества Свердловской области Алексей Пьянков. Основополагающий эпизод этой «уголовки» – выкуп властями особняка под снос на улице Репина, 5с, расположенного рядом с Центральным стадионом. Помещения дома находились в собственности нескольких человек, в том числе Виталия Сиволапа. Коммерсант, согласно открытым данным, получил от Распорядительной дирекции МУГИСО самую большую сумму. Областные власти выкупили у него несколько помещений на разных этажах за 72,7 млн рублей.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.10.17

ФК «Урал» восстановил работу своего сайта после хакерской атаки. / Курсантка автошколы в Екатеринбурге протаранила здание (ФОТО, ВИДЕО). / Свердловчанка ударила сожителя ножом в грудь и легла спать. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»