Суд по делу Сиволапа задерживается: конвой с обвиняемым застрял в пробке

Начало процесса над бизнесменом Виталием Сиволапом, который обвиняется в убийстве судебного пристава Сергея Дмитриева и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности, задерживается. Машина с обвиняемым, которого должны доставить из СИЗО на Репина в Свердловский облсуд, застряла в пробке.

На прошлой неделе по делу состоялись предварительные слушания, на сегодня 10 утра назначено рассмотрение дела по существу. Судить коммерсанта будет Павел Неретин.

Напомним, 5 октября 2016 года у дома на улице Шварца на голову судебного пристава Сергея Дмитриева, который приехал к должнику, была брошена стеклянная бутылка из-под виски Chivas Rigal. С места инцидента окровавленного и потерявшего сознание мужчину увезли в ГКБ №24, где он несколько месяцев находился в реанимации. После долгого лечения и нескольких операций, так и не приходя в сознание, пристав скончался 20 марта 2017 года. В покушении на его жизнь обвинили бизнесмена Сиволапа. Кроме того, ему вменяется злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в сумме более 4,5 млн рублей, чем и был вызван визит пристава. По совокупности преступлений бизнесмену грозит пожизненное заключение.

Отметим, что Сиволап является одним из ключевых свидетелей в громком деле МУГИСО, в рамках которого побывал под арестом теперь уже бывший глава мингосимущества Свердловской области Алексей Пьянков. Основополагающий эпизод этой «уголовки» – выкуп властями особняка под снос на улице Репина, 5с, расположенного рядом с Центральным стадионом. Помещения дома находились в собственности нескольких человек, в том числе Виталия Сиволапа. Коммерсант, согласно открытым данным, получил от Распорядительной дирекции МУГИСО самую большую сумму. Областные власти выкупили у него несколько помещений на разных этажах за 72,7 млн рублей.

Процесс над Сиволапом будет открытым. На освещение судебного заседания прибыли корреспонденты целого ряда СМИ, все они ждут доставки обвиняемого.

Екатеринбург, Служба информации

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