В Свердловской области началась эпидемия ОРВИ: 28 тысяч больных в неделю

В Свердловской области эпидпорог по ОРВИ превышен уже на 13%, за последнюю неделю зарегистрировано 27,7 тысячи заболевших. Началась эпидемия с детей, но сейчас чаще заболевают взрослые. В Роспотребнадзоре открыли горячую линию по вопросам вирусных заболеваний.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, за последнюю неделю зарегистрировано 27,7 тысячи больных ОРВИ. Эпидпорог превышен на 13% за счет детей 3-14 лет. Но наибольший темп прироста заболеваемости за неделю зарегистрирован среди взрослых граждан (+10%).

Почти половина заболевших зарегистрированы в Екатеринбурге – 12,3 тысячи человек. «Заболеваемость выше уровня прошлой недели на 3% и находится на уровне эпидемического порога», – констатировали врачи.

На карантин из-за ОРВИ закрыты 58 групп в 47 детсадах, 13 классов в школах. Также полностью приостановлен образовательный процесс в 2 детских садах (Артинский ГО, МО Ирбитское). Еще 10 детсадов закрыты в регионе из-за отсутствия отопления.

«В рамках «дозорного» и «диагностического» лабораторного мониторинга в области за неделю обследовано 84 человека, выделены вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус, риновирус, коронавирус и др.)», – отметили в пресс-службе.

Гриппа пока нет. На данный момент прививки поставили 14,3% населения области. Также в Роспотребнадзоре заработала горячая линия по вопросам ОРВИ и гриппа. До 16 октября специалисты будут отвечать на вопросы граждан о вакцинопрофилактике гриппа: зачем нужна прививка от гриппа, где можно ее поставить и как правильно это сделать. Кроме того, врачи разъяснят правила ношения маски, расскажут, в каких случаях следует обращаться за медицинской помощью, дадут рекомендации родителям, как уберечь детей в эпидсезон. Телефоны по городам можно посмотреть на сайте регионального управления. Также действует телефон областного Управления Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»: (343) 270-15-97, (343) 270-15-62.

Напомним, ранее врачи предупреждали, что грипп в этом году ожидается особенно тяжелым. Будет доминировать вирус A(H1N1/09). Он уже знаком свердловским врачам по зиме 2015 года. Нынешний вариант вируса отличается более высокой амплитудой распространения, более резким подъемом заболеваемости в зимний период и более высоким числом осложнений (в том числе – пневмониями), по сравнению с вирусами, которые циркулировали прошлой зимой.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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