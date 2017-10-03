Снегопад парализовал движение в Екатеринбурге (ФОТО)

Сильный снегопад сегодня утром практически парализовал движение в Екатеринбурге и на подъездах к нему. В городе десятки мелких ДТП, на многих транспортных артериях скорость движения не превышала 10 км/ч.

Снегопад, начавшийся накануне, к этому утру усилился. Автовладельцы оказались не готовы к первому снегу, многие не переобулись, но всё-таки рискнули выехать на летней резине. К 9 утра в городе уже насчитывались десятки мелких ДТП из-за не успевших вовремя затормозить или не вписавшихся в поворот. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», самый длинный утренний затор образовался на выезде с Сортировки и ВИЗа – длина пробки на улице Донбасской, Бебеля, Халтурина, Токарей, от Машиностроителей до Крауля – 6,4 км.

«Зафиксирована необычно сложная пробка – улица Амундсена, улица Щорса, от улицы Академика Вонсовского до улицы Белинского. В пробке длиной 5,4 км можно потерять 50 минут, что на 15 минут больше обычного»,– подсчитали в «Яндексе».

К 10 утра ситуация относительно нормализовалась: теперь сервис «Яндекса» оценивает заторы в 6 баллов. Максимальные утренние пробки составили 9 баллов, на 2 балла больше, чем вчера. Наиболее загруженные магистрали утром – улица Блюхера из центра (8 баллов), улица Малышева к ЖБИ (8 баллов), улица Белинского в центр (8 баллов).

Накануне в ГИБДД предупреждали об ухудшении погоды и необходимости сменить колеса на шипованные, однако многие этого сделать не успели. К этому времени, отметим, снег на дороге уже «раскатали», серьёзной наледи, которая была ранним утром, уже нет. На дороге в основном лужи и грязевая каша, как и на тротуарах.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 03.10.17

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