ГИБДД просит водителей не выезжать на трассы, а синоптики обещают днем дожди (ФОТО)

В Екатеринбурге и области начались традиционные осенние коллапсы, связанные с погодой. Сегодня ночью выпало много снега, и утром автомобилисты столкнулись со сложностями на дорогах. Госавтоинспекция просит не выезжать на трассы, а в городе двигаться медленно. Синоптики же обещают днем дождь, который ночью снова сменится снегом. Так что завтра ситуация только усугубится.

Как писал РИА «Новый День», сегодня утром Екатеринбург встал в большие пробки из-за выпавшего снега. Автолюбители еще не поменяли летнюю резину и в итоге по всему городу регистрируются небольшие ДТП.

В управлении ГИБДД по Свердловской области предупреждают о всплеске аварий и просят быть внимательными.

«Призываем водителей отказаться от резких и необдуманных маневров при управлении транспортных средств, в том числе не допускать резких торможений, двигаться с пониженной скоростью, особенно там, где возможно появление пешеходов на проезжей части. Водителям, не обладающими навыками управления транспортными средствами в неблагоприятных дорожных условиях, а также имеющим небольшой стаж вождения, рекомендуется вообще отказаться от управления транспортными средствами», – говорится в обращении.

Ко всему прочему автомобилистам уже необходимо побеспокоиться о смене летней резины на зимнюю, а также об установке на заднее стекло транспортного средства знака «Шипы», который уже с прошлого года предусмотрен требованиями ПДД.

Синоптики же не радуют своими прогнозами. По информации свердловского Гидрометцентра, сегодня днем в Екатеринбурге снег сменится дождем. А ночью опять похолодает до -3 и пойдет снег. Завтра может быть гололед.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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