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Екатеринбург

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После снегопада автомобилисты встали в очереди на шиномонтаж. ГИБДД грозит любителям летней резины

После снегопада автомобилисты встали в очереди на шиномонтаж. ГИБДД грозит любителям летней резины

Сильный снегопад, начавшийся этой ночью, ожидаемо спровоцировал очереди на шиномонтажках. Записаться на ближайшие два дня довольно проблематично. Автомобилисты, еще не сменившие резину, размышляют: стоит ли рисковать на екатеринбургских дорогах завтра утром. Синоптики обещают дождь и ночные заморозки, а значит, к утру будет гололедица. В ГИБДД же обещают штрафовать «обутых» не по погоде – правда, не в этом месяце.

Первый снег в Екатеринбурге выпал 1 октября, однако с минувшей ночи осадки были весьма обильными, . В ГИБДД выпустили обращение к водителям быть осторожнее на дорогах и поменять летний комплект резины на зимний. «Призываем водителей отказаться от резких и необдуманных маневров при управлении транспортных средств, в том числе не допускать резких торможений, двигаться с пониженной скоростью, особенно там, где возможно появление пешеходов на проезжей части. Водителям, не обладающими навыками управления транспортными средствами в неблагоприятных дорожных условиях, а также имеющим небольшой стаж вождения, рекомендуется вообще отказаться от управления транспортными средствами», – . Заодно автомобилистам не стоит забывать, что с прошлого года необходимо клеить знак «Ш» на автомобили с шипованной резиной – гаишники пообещали в этом году штрафовать за отсутствие знака. Правда, делать это будут только с декабря.

Как выяснил корреспондент РИА «Новый День», за несоответствие типа резины времени года тоже можно получить штраф. В отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу отметили, что у Госавтоинспекции проверка шин не будет входить в список приоритетных задач, но при несении службы на это также будет обращаться внимание в обязательном порядке. Согласно Техническому регламенту о безопасности колесных ТС зимой должны быть установлены именно зимние шины. Зима, правда, «официально» начинается с 1 декабря. Штраф за нарушение составляет 500 рублей (добавим, редакции подтверждения в КоАП найти не удалось).

Сегодня утром в Екатеринбурге из-за заносов и плохого сцепления с дорогой случилось 35 ДТП. Синоптики говорят, что ночью опять похолодает до -3 и пойдет снег. И если сегодня уже после 8 утра дорогу «раскатали» до луж и жидкой каши на асфальте, то заморозки после дождя могут обернуться гололедицей. В которую даже самым опытным, но не поменявшим резину водителям, лучше не выезжать.

Шансы успеть «переобуться» сегодня есть, хоть и небольшие. «Сегодня в 10 утра приехал на шиномонтажку на Краснолесье. Сказали, запись только на завтрашний вечер. Решил оставить машину там, вдруг будет «окно», к 4 часам вечера поменяли», – рассказал один из автомобилистов. Корреспондент РИА «Новый День» проверил два десятка шиномонтажек в разных частях города – аналогичная ситуация практически во всех из них, записаться без проблем можно только на четверг-пятницу, сегодня и на завтрашний день запись практически закрыта.

Добавим, у противников смены колес в начале октября тоже есть свои аргументы. К примеру, уже к выходным должно потеплеть до +9 градусов, в начале следующей недели обещают выше 10 градусов – а этот рубеж считается критическим для зимней резины, ее эксплуатация не рекомендуется при таких температурах, в том числе из-за ухудшения качества сцепления с дорогой.

Екатеринбург, служба информации

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