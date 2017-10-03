Екатеринбург передаст два муниципальных жилых здания женскому монастырю

В Екатеринбурге уточняют регламент передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня этот вопрос обсудили на профильной комиссии гордумы. Замначальника департамента по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) Владимир Захаров пояснил, что Екатеринбургская епархия РПЦ обратилась в администрацию с просьбой передать церкви комплекс зданий женского монастыря по адресу: ул. Отдыха, 91 и 93. Два отдельно стоящих двухэтажных здания по документам являются жилыми, фактически сейчас там расположены кельи. Однако ДУМИ по действующим нормативам не имеет права заключать договоры по использованию жилых помещений, это прерогатива комитета администрации по жилищной политике, для этого и требуется внесение изменений в регламент. Члены комиссии предложение поддержали, теперь оно будет вынесено на ближайшее пленарное заседание городской думы.

Также Владимир Захаров рассказал, что муниципальное имущество передается религиозным организациям очень редко. За последние два года мэрия передала Екатеринбургской епархии только комплекс из трех зданий на Кирова, 63.

В работе находятся еще два обращения – одно по женскому монастырю на улице Отдыха, другое – по часовне Александра Невского на улице 8 Марта, 39, в дендропарке.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 03.10.17

В Нижнем Тагиле обновили «начинку» цирка и все механизмы. / Администрация Екатеринбурга выставит поджигателю «Космоса» счет на 20 млн рублей. / ГИБДД просит водителей не выезжать на трассы, а синоптики обещают днем дожди (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»