За прошедший год мэрия подарила церкви три здания

Администрация Екатеринбурга отчиталась о безвозмездной передаче епархии религиозных объектов, ранее находившихся в собственности муниципалитета. Как сообщил сегодня депутатам начальник ДУМИ Владимир Захаров, с октября прошлого года от РПЦ поступило два запроса, и оба были удовлетворены. Речь идёт о часовне Александра Невского напротив ТЦ «Гринвич», которая была передана церкви в феврале, а также о двух зданиях на Шарташе, где располагается скит Новотихвинского женского монастыря. Жилой дом и нежилое помещение по адресу: улица Отдыха, 91 и 93 отошли епархии в июле этого года.

В настоящее время других обращений от РПЦ не поступало, сообщил Захаров. Он также отметил, что в случае разногласий при передаче муниципальных объектов в собственность церкви, формируется комиссия, куда входят и депутаты городской думы. Представители нового созыва вскоре получат приглашение в эту рабочую группу.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.11.18

Вокруг Центрального стадиона начали разбирать временную инфраструктуру. / «Мы биомасса, человеческая слизь»: Шнур посвятил новый стих свердловской чиновнице Ольге Глацких. / В свердловском городе школьникам продлили каникулы – там свирепствует ОРВИ и пневмония. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»